Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Tesla, su tüketiminde sektörü geride bıraktı

Berlin'deki Gigafactory, araç başına su kullanımını düşürdü; EMAS sertifikası ve çevreci yatırımlarla dikkat çekiyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.09.2025
10:09
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
10:09

'nın Almanya'daki Gigafactory Berlin tesisi, uzun süredir çevre gruplarının hedefindeydi. Orman tahribatı ve yüksek su tüketimi eleştirilerinin ardından paylaşılan yeni veriler ise tabloyu tersine çevirdi. Fabrika, planlanandan çok daha az su tükettiği için Strausberg-Erkner Su Birliği'ne yıllık 377 bin metreküp kullanım hakkını iade etti.

2024'te fabrikanın toplam su tüketimi 456 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu da araç başına 2,16 metreküp suya denk geliyor. Otomotiv sektöründe ortalama tüketimin 2,84 ila 3,5 metreküp olduğu düşünülürse, Tesla açıkça ortalamanın altında kalmayı başarmış durumda.

Tesla, su tüketiminde sektörü geride bıraktı

EMAS SERTİFİKASI VE YEŞİL ADIMLAR

Gigafactory Berlin, kısa süre önce Avrupa Çevre Yönetim ve D.enetim Sistemi (EMAS) sertifikası aldı. Bu sertifika, fabrikanın çevre konusunda attığı adımları ve sürekli iyileştirme taahhüdünü resmileştiriyor.

Tesis müdürü Andre Thierig'in verdiği bilgilere göre bugüne kadar 2 milyondan fazla ağaç dikildi. Ayrıca yıl sonuna kadar fabrikanın çatılarında 5 ila 15 MW arasında ek güneş paneli kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Tesla, su tüketiminde sektörü geride bıraktı

ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

2024'te tesisin toplam enerji tüketimi 419 bin MWh seviyesinde gerçekleşti. Elektrik en büyük payı oluştururken, doğal gaz kullanımı atık ısı geri kazanımıyla azaltılmaya çalışılıyor. Bunun yanında, üretimde kullanılan atık suyun yüzde 90'ının geri dönüştürülmesi planlanıyor.

Tesla, su tüketiminde sektörü geride bıraktı
