Bu arabalar akaryakıt almayı resmen unutturuyor! Son 10 yılın en az yakan otomobilleri belli oldu

Otomobil piyasasında son on yılda yaşanan en büyük dönüşümlerden biri, hiç şüphesiz yakıt verimliliğindeki inanılmaz gelişmeler oldu. Çevre bilincinin artması, emisyon standartlarının sıkılaşması ve tabii ki akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, üreticileri daha az yakan motorlar geliştirmeye zorladı. Bu süreçte, hem dizel hem de benzinli motorlar evrim geçirirken, hibrit teknolojisi de yaygınlaşarak yakıt ekonomisi kavramını bambaşka bir boyuta taşıdı. Son 10 yılda yollara çıkan ve halkın büyük ilgi gösterdiği bazı modeller, sundukları yakıt tasarrufuyla adeta birer efsaneye dönüştü.

SON 10 YILIN EN AZ YAKAN OTOMOBİLLERİ

Son on yılda Türkiye'de en çok satılan ve yakıt ekonomisiyle bilinen bazı popüler otomobiller şunlardır:

Toyota Yaris ve Corolla Hybrid

Toyota'nın hibrit teknolojisi, yakıt ekonomisinde bir referans noktasıdır. Yaris Hybrid, özellikle şehir içi kullanımda 3.5 - 4.0 L/100 km gibi inanılmaz değerlere ulaşabilirken, Corolla Hybrid de hem sedan hem de hatchback versiyonlarıyla 4.5 L/100 km civarında bir tüketim sunarak yakıt cimriliğini konforla birleştirir. Bu modeller, hibrit teknolojinin en iyi örnekleridir.

Peugeot 308 ve 3008 BlueHDi

PSA Grubu'nun (Peugeot, Citroen, Opel) 1.5 BlueHDi dizel motoru, yakıt ekonomisiyle adeta nam salmıştır. Peugeot 308 gibi hatchback modeller, 4.0 L/100 km civarında bir karma tüketim sunabilirken, daha büyük ve popüler bir SUV olan 3008 de 4.5 - 5.0 L/100 km gibi oldukça verimli değerlere ulaşır.

Fiat Egea Sedan ve Egea Cross

Türkiye'de üretilme avantajı, uygun fiyatı ve sağlamlığıyla öne çıkan Fiat Egea'nın 1.3 ve 1.6 Multijet dizel motorları, yakıt ekonomisiyle bilinir. Özellikle sedan ve Cross versiyonları, 4.5 - 5.0 L/100 km civarında bir tüketimle hem bütçe dostu hem de yakıt cimrisi bir sürüş sunar.

Renault Clio dCi ve TCe

Renault Clio, son 10 yılın en çok satan otomobillerinden biri olarak, hem dizel hem de benzinli motor seçenekleriyle yakıt ekonomisinde iddialıdır. Clio'nun 1.5 dCi dizel motorlu versiyonları 3.8 - 4.2 L/100 km gibi düşük değerlere ulaşabilirken, 1.0 TCe turbo benzinli versiyonları da 5.0 - 5.5 L/100 km civarında bir tüketimle ekonomik bir sürüş sunar.

Ford Focus ve Fiesta EcoBoost

Ford'un 1.0 ve 1.5 EcoBoost turbo benzinli motorları, hem yakıt ekonomisi hem de performans dengesiyle öne çıkar. Focus ve Fiesta gibi modellerde kullanılan bu motorlar, 5.5 - 6.5 L/100 km gibi verimli bir tüketimle benzinli motorların da yakıt cimrisi olabileceğini kanıtlamıştır.

Volkswagen Golf TDI

Volkswagen Golf'ün 1.6 TDI dizel motorlu versiyonları, son 10 yılda yakıt ekonomisi ve sürüş konforunu bir araya getiren en popüler modellerden biri olmuştur. Hem şehir içi hem de şehir dışında 4.5 - 5.0 L/100 km civarında bir tüketim sunar.

Opel Corsa

Opel Corsa'nın küçük hacimli dizel ve benzinli motorlu versiyonları, son yıllarda yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor. Özellikle 1.5 dizel motoruyla 4.0 L/100 km civarında bir tüketim sunarak, yakıt cimrisi bir şehir içi otomobili olarak öne çıkar.

YAKIT EKONOMİSİNİN ALTIN ÇAĞI

Son on yılda yakıt verimliliğini artıran temel teknolojik gelişmeler şunlardır:

Küçük Hacimli Turbo Motorlar: 1.0, 1.2 veya 1.5 litre gibi küçük motor hacmine sahip turbo beslemeli benzinli motorlar (EcoBoost, T-GDI, PureTech gibi), hem düşük yakıt tüketimi hem de şaşırtıcı bir performans sunarak benzinli araçların yakıt ekonomisini bir üst seviyeye taşıdı.

Gelişmiş Dizel Motorlar: Dizel motorlar, yakıt enjeksiyon sistemlerindeki (Common Rail) ve partikül filtrelerindeki (DPF) iyileştirmelerle daha verimli ve çevre dostu hale geldi.

Hibrit Teknolojisi: Benzinli motorun elektrik motoruyla birleşimi, özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde yakıt tüketimini dramatik bir şekilde azaltarak hibrit araçları en ekonomik seçeneklerden biri haline getirdi.

SADECE MOTOR DEĞİL, SÜRÜŞ ALIŞKANLIKLARI DA ÖNEMLİ

Bir otomobilin yakıt tüketimini etkileyen tek faktör motor teknolojisi değildir. Sürücünün alışkanlıkları ve aracın bakımı da yakıt ekonomisinde büyük rol oynar.

Agresif Sürüşten Kaçının: Ani hızlanmalar, yüksek devirde sürüş ve ani frenlemeler, yakıt tüketimini önemli ölçüde artırır. Gaza yumuşakça basmak, trafik akışına uyum sağlamak ve motor frenini kullanmak yakıt tasarrufu sağlar.

Lastik Basıncı: Lastiklerinizin doğru basınçta olması, yuvarlanma direncini düşürerek yakıt tüketimini azaltır.

Düzenli Bakım: Hava filtresi, yağ ve bujiler gibi parçaların zamanında değiştirilmesi, motorun verimli çalışmasını sağlar.

Bu yakıt cimrisi otomobiller, doğru sürüş alışkanlıklarıyla birleştiğinde, yakıt faturasını ciddi ölçüde azaltarak cebinize dost olurlar.