Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Kocaelispor maçında Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz oynayacak mı, neden yok? BJK maçında eksik olan oyuncular

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş Kocaelispor maçı oynanacak. Kocaelispor maçında kimler eksik, sakat ve cezalı belli oldu. 7. haftanın kapanış maçında bugün BJK, rakibini evinde ağırlayacak. Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz oynayacak mı sorusunu soran taraftarlara üzücü haber.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Kocaelispor maçında Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz oynayacak mı, neden yok? BJK maçında eksik olan oyuncular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:02

Bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maça saatler kala eksik, sakat ve kart cezalısı oyuncular da belli oldu.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇINDA SALİH UÇAN VE DEMİR EGE TIKNAZ OYNAYACAK MI?

Ali Şansalan'ın hakemliğini üstleneceği karşılaşma bugün Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlarken eksik olan isimler de duyuruldu. Başakşehir maçında sakatlanmasının ardından 2 maçta forma giyemeyen , sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekipte yaşayan bir diğer isim de Demir Ege Tıknaz oldu. Açıklamaya göre sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilen isim bu akşam takımının yanında olamayacak. Siyah beyazlı ekipte 2 isim dışında herhangi bir cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. bu akşam 3 puan alarak ligde şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor.

Beşiktaş Kocaelispor maçında Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz oynayacak mı, neden yok? BJK maçında eksik olan oyuncular

SALİH UÇAN VE DEMİR EGE TIKNAZNEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Ligde 1 maçı eksik olan BJK oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken 9 puanla yarışa devam ediyor. 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan ekibin rakibi olan ise çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İki takımın da kazanmak için mücadele edeceği nefes kesen maçta Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek.

Beşiktaş Kocaelispor maçında Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz oynayacak mı, neden yok? BJK maçında eksik olan oyuncular

DEMİR EGE TIKNAZ KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Siyah beyazlı ekibin yaptığı açıklamaya göre Tıknaz'ın sakatlık durumu sebebiyle kontrollerinin yapıldığı ve karşılaşmalarda forma giyemeyeceği öğrenildi. Açıklamada yer alan ifade şöyle oldu:
"Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.
Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!
ETİKETLER
#kocaelispor
#beşiktaş
#süper lig
#sakatlık
#salih uçan
#Demir Ege Tıknaz
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.