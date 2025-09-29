Beşiktaş Kocaelispor maçında Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz oynayacak mı, neden yok? BJK maçında eksik olan oyuncular

Bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maça saatler kala eksik, sakat ve kart cezalısı oyuncular da belli oldu.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇINDA SALİH UÇAN VE DEMİR EGE TIKNAZ OYNAYACAK MI?

Ali Şansalan'ın hakemliğini üstleneceği karşılaşma bugün Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlarken eksik olan isimler de duyuruldu. Başakşehir maçında sakatlanmasının ardından 2 maçta forma giyemeyen Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle bu akşam da forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlık yaşayan bir diğer isim de Demir Ege Tıknaz oldu. Açıklamaya göre sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilen isim bu akşam takımının yanında olamayacak. Siyah beyazlı ekipte 2 isim dışında herhangi bir cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş bu akşam 3 puan alarak ligde şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor.

SALİH UÇAN VE DEMİR EGE TIKNAZNEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Ligde 1 maçı eksik olan BJK oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken 9 puanla yarışa devam ediyor. 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan ekibin rakibi olan Kocaelispor ise çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İki takımın da kazanmak için mücadele edeceği nefes kesen maçta Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymeyecek.

DEMİR EGE TIKNAZ KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Siyah beyazlı ekibin yaptığı açıklamaya göre Tıknaz'ın sakatlık durumu sebebiyle kontrollerinin yapıldığı ve karşılaşmalarda forma giyemeyeceği öğrenildi. Açıklamada yer alan ifade şöyle oldu:

"Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."