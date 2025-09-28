Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u son dakika golüyle devirdi. Kendi sahasında 2-1 mağlup olan yeşil beyazlılarda, teknik direktör İlhan Palut için tehlike çanları çalmaya başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR 5 PUANDA!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda 6 maça çıkan ve 1 galibiyet ile 3 mağlubiyet alan İlhan Palut'un öğrencileri, topladıkları 5 puan ile lig tablosunda 14. basamakta yer aldı! Esasen ise İlhan Palut'un, geçen sezonki inişli çıkışlı performansı yine kendini gösterdi ve Çaykur Rizespor için kümede kalma konusu daha şimdiden tekrar gündeme geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel.

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka).

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye.

Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor).