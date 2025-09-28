Menü Kapat
20°
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşılaştı. Karadeniz ekibi, kendi sahasındaki kritik mücadeleden puansız ayrıldı.

Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 21:20

, 'u son dakika golüyle devirdi. Kendi sahasında 2-1 mağlup olan yeşil beyazlılarda, teknik direktör İlhan Palut için tehlike çanları çalmaya başladı.

Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!

ÇAYKUR RİZESPOR 5 PUANDA!

'in yeni sezonunda 6 maça çıkan ve 1 galibiyet ile 3 mağlubiyet alan İlhan Palut'un öğrencileri, topladıkları 5 puan ile lig tablosunda 14. basamakta yer aldı! Esasen ise İlhan Palut'un, geçen sezonki inişli çıkışlı performansı yine kendini gösterdi ve Çaykur Rizespor için kümede kalma konusu daha şimdiden tekrar gündeme geldi.

https://x.com/CRizesporAS/status/1972352418013921467

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel.

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka).

Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye.

Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor).

Çaykur Rizespor'da kriz: 6 maçta tek galibiyet!

Sıkça Sorulan Sorular

ÇAYKUR RİZESPOR'DA YÖNETİM NE DÜŞÜNÜYOR?
İlhan Palut, geçen yıl takımın iyi olması için ayrılmak istemiş ama yönetim kendisini desteklemişti.
