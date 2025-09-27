Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler

Son dönemde 2. el araç piyasasının yükselişe geçmesiyle birlikte, fiyatlar sıfır modelleri geçmiş durumda. Bu yükseliş sonrası vatandaşların tercihi daha çok sıfır modellere yönelmiş durumda.

Fiat, 2025 model Egea ailesinde sınırlı sayıda araç için özel bir kampanya başlattı.

KAMPANYA 1 EKİM 2025’TE SONA ERİYOR

Fiat’ın duyurduğu kampanya, 1 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yetkililer, sıfır otomobil almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtiyor.

SIFIR FİAT EGEA’YA YOĞUN İLGİ

Fiat’ın sunduğu özel fırsat, özellikle sıfır otomobil almak isteyen müşterilerden büyük ilgi görüyor. Bayilerde Egea modellerine yönelik talebin arttığı öğrenildi.

EGEA AİLESİ TÜRKİYE’NİN TERCİHİ

Türkiye’nin en çok satan modelleri arasında yer alan Fiat Egea, hem ulaşılabilir fiyat politikası hem de donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yeni kampanya ile birlikte Fiat’ın satışlarının artması bekleniyor.