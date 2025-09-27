Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler

Fiat, 2025 model Egea ailesinde sınırlı sayıda araç için özel bir kampanya başlattı. 1 Ekim 2025 tarihinde sona erecek kampanya hem indirimli fiyat hem de uygun faiz oranlı kredi imkanı ile oldukça dikkat çekti. Sıfır otomobil alacaklar için başlatılan kampanyaya çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği de öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 16:04

Son dönemde 2. el piyasasının yükselişe geçmesiyle birlikte, fiyatlar sıfır modelleri geçmiş durumda. Bu yükseliş sonrası vatandaşların tercihi daha çok sıfır modellere yönelmiş durumda.

Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler

, 2025 model Egea ailesinde sınırlı sayıda araç için özel bir başlattı.

KAMPANYA 1 EKİM 2025’TE SONA ERİYOR

Fiat’ın duyurduğu kampanya, 1 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yetkililer, almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtiyor.

Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin’li otomobil markalarının çoğu batacak

SIFIR FİAT EGEA’YA YOĞUN İLGİ

Fiat’ın sunduğu özel fırsat, özellikle sıfır almak isteyen müşterilerden büyük ilgi görüyor. Bayilerde Egea modellerine yönelik talebin arttığı öğrenildi.

Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler

EGEA AİLESİ TÜRKİYE’NİN TERCİHİ

Türkiye’nin en çok satan modelleri arasında yer alan Fiat Egea, hem ulaşılabilir fiyat politikası hem de donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yeni kampanya ile birlikte Fiat’ın satışlarının artması bekleniyor.

Sıfır araba alacaklar dikkat! Kampanya için son günler

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor
ETİKETLER
#Otomobil
#Otomobil
#kampanya
#sıfır otomobil
#araç
#fiat
#Egea
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.