Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

Türkiye elektrikli araç pazarında Tesla, TOGG ve BYD öne çıkarken, Ağustos ayında birçok yeni model satışa girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan otomobilleri de kapsayan ek vergi düzenlemesi ise ithal araçların fiyatlarını artıracak. İşte detaylar...

Türkiye'nin yerli otomobil markası , merakla beklenen modelini tanıttı ve satışa sundu. Araç, Euro NCAP'ten 5 yıldız güvenlik derecesi, 600 kilometreye ulaşan menzil ve yeni yazılım özellikleri ile dikkat çekti. Ayrıca renk seçeneklerine eklemeler yapıldı. Ancak modelin fiyatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "pahalı mı, uygun mu?" tartışmalarına girişti.

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

TOGG, Euro NCAP'ten 5 yıldız güvenlik derecesi, 600 kilometreye ulaşan menzil ve yeni yazılım özellikleri ile öne çıktı. Ancak modelin fiyatı, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "pahalı mı, uygun mu?" tartışmalarına girişti.

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

TOGG RAKİPLERİYLE KIYASLANDI

TOGG Sedan, özellikle batarya kapasitesi ve güvenlik donanımıyla öne çıkarken, fiyatı Kia EV6 gibi rakiplerine kıyasla değerlendirildi. Uzmanlara göre, batarya kapasitesi ve Euro NCAP avantajı farkını fazlasıyla karşılıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA FIRTINA

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor. Üç marka üst ligde öne çıkıyor: Tesla, TOGG ve BYD.
Tesla Model Y: 25 bin 756 adet (yüzde 21,5)
TOGG T10X: 21 bin 70 adet (yüzde 17,6)
BYD (Atto 3, Seal U, Dolphin): 13 bin 391 adet (yüzde 11)

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

Geri kalan markaların pazar payı yüzde 5 seviyelerinde. Premium segmentte ise Mercedes EQB ve BMW X1 istikrarlı satışlarla varlığını sürdürüyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

AĞUSTOS AYINDA SATIŞA ÇIKAN YENİ ELEKTRİKLİLER

Pazara yeni giren elektrikli modellerin Ağustos satışları da belli oldu:
Opel Frontera: 358
Citroen e-C3: 337
BYD Han: 281
BYD Seal: 271
Citroen C3 Aircross: 260
Volvo EX30: 247
Skoda Elroq: 119
Hyundai Inster: 67
Skoda Enyaq Coupe: 67
Skoda Enyaq: 48
Renault 5: 48

Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

EK VERGİ DÜZENLEMESİYLE FİYATLAR DEĞİŞECEK

Sektör temsilcileri, dün gece Resmî Gazete'de yayımlanan ek vergi düzenlemesinin fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Yeni vergi, özellikle ithal elektrikli araçların satış fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

