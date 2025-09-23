Otomobil alacaklar dikkat! Ek vergi düzenlemesiyle tüm fiyatlar değişiyor

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, merakla beklenen sedan modelini tanıttı ve satışa sundu. Araç, Euro NCAP'ten 5 yıldız güvenlik derecesi, 600 kilometreye ulaşan menzil ve yeni yazılım özellikleri ile dikkat çekti. Ayrıca renk seçeneklerine eklemeler yapıldı. Ancak modelin fiyatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "pahalı mı, uygun mu?" tartışmalarına girişti.

TOGG, Euro NCAP'ten 5 yıldız güvenlik derecesi, 600 kilometreye ulaşan menzil ve yeni yazılım özellikleri ile öne çıktı. Ancak modelin fiyatı, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "pahalı mı, uygun mu?" tartışmalarına girişti.

TOGG RAKİPLERİYLE KIYASLANDI

TOGG Sedan, özellikle batarya kapasitesi ve güvenlik donanımıyla öne çıkarken, fiyatı Kia EV6 gibi rakiplerine kıyasla değerlendirildi. Uzmanlara göre, batarya kapasitesi ve Euro NCAP avantajı fiyat farkını fazlasıyla karşılıyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA FIRTINA

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor. Üç marka üst ligde öne çıkıyor: Tesla, TOGG ve BYD.

Tesla Model Y: 25 bin 756 adet (yüzde 21,5)

TOGG T10X: 21 bin 70 adet (yüzde 17,6)

BYD (Atto 3, Seal U, Dolphin): 13 bin 391 adet (yüzde 11)

Geri kalan markaların pazar payı yüzde 5 seviyelerinde. Premium segmentte ise Mercedes EQB ve BMW X1 istikrarlı satışlarla varlığını sürdürüyor.

AĞUSTOS AYINDA SATIŞA ÇIKAN YENİ ELEKTRİKLİLER

Pazara yeni giren elektrikli modellerin Ağustos satışları da belli oldu:

Opel Frontera: 358

Citroen e-C3: 337

BYD Han: 281

BYD Seal: 271

Citroen C3 Aircross: 260

Volvo EX30: 247

Skoda Elroq: 119

Hyundai Inster: 67

Skoda Enyaq Coupe: 67

Skoda Enyaq: 48

Renault 5: 48

EK VERGİ DÜZENLEMESİYLE FİYATLAR DEĞİŞECEK

Sektör temsilcileri, dün gece Resmî Gazete'de yayımlanan ek vergi düzenlemesinin fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Yeni vergi, özellikle ithal elektrikli araçların satış fiyatlarını doğrudan etkileyecek.