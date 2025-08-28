Altın fiyatları düşüş sonrası yeniden toparlandı! İşte gram, çeyrek ve 28 Ağustos altın fiyatları

Küresel ölçekte devam eden enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmeler altına olan ilgiyi yüksek tutmayı sürdürüyor. Güvenli liman özelliğini koruyan altın, Türkiye’de yatırımcıların en çok tercih ettiği varlıkların başında geliyor. Gram altında istikrarlı yükseliş dikkat çekerken; çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında dalgalı fakat yukarı yönlü eğilim göze çarpıyor.

YATIRIMCILAR MERKEZ BANKASI KARARLARINA ODAKLANDI

Haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların odağı, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) ile Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek mesajların altının yönünü belirlemesi bekleniyor. 28 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları temkinli bir yükseliş grafiği sergiliyor.

28 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.482,00 TL

Satış: 4.483,00 TL

28 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.305,00 TL

Satış: 7.365,00 TL

28 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.610,00 TL

Satış: 14.730,00 TL

28 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 29.120,00 TL

Satış: 29.310,00 TL

28 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.395,00 dolar

Satış: 3.396,00 dolar