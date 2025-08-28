Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

İstanbul
Küresel çapta merkez bankalarının para politikalarına ilişkin aldığı kararlar ve Türkiye’ye dair açıklanan yeni ekonomik veriler, döviz piyasalarındaki yön arayışını belirlemeye devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, özellikle Amerikan doları başta olmak üzere majör para birimlerinin hareketlerini dikkatle izliyor.
28 Ağustos 2025 Perşembe sabahında dolar Türk lirası karşısında kademeli bir yükseliş sergilerken, euro ve sterlin güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların piyasadaki eğilimi okumalarına yardımcı oluyor.
Alış: 41,0503 TL
Satış: 41,0559 TL
Alış: 47,9111 TL
Satış: 48,0166 TL
Alış: 55,6277 T
Satış: 55,6739 TL