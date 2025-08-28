Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel çapta merkez bankalarının para politikalarına ilişkin aldığı kararlar ve Türkiye’ye dair açıklanan yeni ekonomik veriler, döviz piyasalarındaki yön arayışını belirlemeye devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, özellikle Amerikan doları başta olmak üzere majör para birimlerinin hareketlerini dikkatle izliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA YENİ GÜNÜN TABLOSU

28 Ağustos 2025 Perşembe sabahında dolar Türk lirası karşısında kademeli bir yükseliş sergilerken, euro ve sterlin güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların piyasadaki eğilimi okumalarına yardımcı oluyor.

28 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0503 TL

Satış: 41,0559 TL

28 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,9111 TL

Satış: 48,0166 TL

28 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6277 T

Satış: 55,6739 TL

28 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI