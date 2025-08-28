Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Döviz piyasaları haftanın dördüncü gününde de dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolar, euro ve sterlin güne sınırlı hareketlerle başladı. İşte 28 Ağustos 2025 Perşembe sabahı itibarıyla güncel döviz kurları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 06:46

Küresel çapta merkez bankalarının para politikalarına ilişkin aldığı kararlar ve Türkiye’ye dair açıklanan yeni ekonomik veriler, döviz piyasalarındaki yön arayışını belirlemeye devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, özellikle Amerikan doları başta olmak üzere majör para birimlerinin hareketlerini dikkatle izliyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Parası olanlar yandı: Kriptolardan milyar dolarlık çıkış

DÖVİZ PİYASALARINDA YENİ GÜNÜN TABLOSU

28 Ağustos 2025 Perşembe sabahında Türk lirası karşısında kademeli bir yükseliş sergilerken, euro ve sterlin güne dalgalı bir başlangıç yaptı. Günün ilk rakamları, yatırımcıların piyasadaki eğilimi okumalarına yardımcı oluyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

28 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,0503 TL

Satış: 41,0559 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

28 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,9111 TL

Satış: 48,0166 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

28 AĞUSTOS 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6277 T

Satış: 55,6739 TL

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

28 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı
ETİKETLER
#para politikası
#dolar kuru
#döviz kuru
#dolar
#dolar
#dolar fiyatı
#euro kuru
#merkez bankaları
#sterlin kuru
#Güncel Döviz Fiyatları
#sterlin fiyatı
#Euro Truck Simulator 2
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.