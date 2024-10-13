Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

13 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:15

Altın fiyatlarının pazar günü seyri merak ediliyor. Altın fiyatları ABD'de Perşembe günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi. İşte 13 Ekim güncel çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın fiyatları alış satış rakamları.

Altın fiyatları​ TL karşısında son günlerde düşüş trendine girdi. Ancak yatırımcılar altın için son alım fırsatını merak ediyor. Öte yandan FED​'in bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirim yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve bu beklenti ons altını yükselişe geçirmeye devam ediyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar güncel atın fiyatları 13 Ekim alış - satış tablosunu merak ediyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN​ FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ABD'de Perşembe günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Ons altın​ fiyatı 2.658,00 dolara çıktı.

Gram altın tarafında ise 3.015 lira seviyesinin önemli bir destek oldu. 13 Ekim itibarıyla gram altın 2.928 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.787 TL'den satılıyor.

13 Ekim itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.927,62

Satış: 2.928,22

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.684,20

Satış: 4.787,64

Cumhuriyet altını

Alış: 18.736,79

Satış: 19.091,98

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.339,12

Satış 9.575,27

Ata altın fiyatı

Alış: 20.140,12

Satış: 20.652,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.644,88

Satış: 2.489,66

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.768,43

Satış: 2.922,96

Ziynet altın fiyatı