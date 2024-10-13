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Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:15

Altın fiyatlarının pazar günü seyri merak ediliyor. Altın fiyatları ABD'de Perşembe günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi. İşte 13 Ekim güncel çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın fiyatları alış satış rakamları.

Altın fiyatları​ TL karşısında son günlerde düşüş trendine girdi. Ancak yatırımcılar altın için son alım fırsatını merak ediyor. Öte yandan FED​'in bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirim yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve bu beklenti ons altını yükselişe geçirmeye devam ediyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar güncel atın fiyatları 13 Ekim alış - satış tablosunu merak ediyor.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 1. Resim

ÇEYREK VE GRAM ALTIN​ FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ABD'de Perşembe günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Ons altın​ fiyatı 2.658,00 dolara çıktı.

Gram altın tarafında ise 3.015 lira seviyesinin önemli bir destek oldu. 13 Ekim itibarıyla gram altın 2.928 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.787 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 2. Resim

13 Ekim itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın fiyatı

  • Alış: 2.927,62
  • Satış: 2.928,22

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 3. Resim

Çeyrek altın fiyatı

  • Alış: 4.684,20
  • Satış: 4.787,64

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 4. Resim

Cumhuriyet altını

  • Alış: 18.736,79
  • Satış: 19.091,98

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 5. Resim

Yarım altın fiyatı

  • Alış: 9.339,12
  • Satış 9.575,27

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 6. Resim

Ata altın fiyatı

  • Alış: 20.140,12
  • Satış: 20.652,06

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 7. Resim

14 ayar bilezik gramı fiyatı

  • Alış: 1.644,88
  • Satış: 2.489,66

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 8. Resim

22 ayar bilezik gramı fiyatı

  • Alış: 2.768,43
  • Satış: 2.922,96

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 9. Resim

Ziynet altın fiyatı

  • Alış: 18.736,79
  • Satış: 19.091,98

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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