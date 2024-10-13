Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi: Düğün ve nişanlarda takı takacaklar dikkat! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarının pazar günü seyri merak ediliyor. Altın fiyatları ABD'de Perşembe günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi. İşte 13 Ekim güncel çeyrek, cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın fiyatları alış satış rakamları.
Altın fiyatları TL karşısında son günlerde düşüş trendine girdi. Ancak yatırımcılar altın için son alım fırsatını merak ediyor. Öte yandan FED'in bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirim yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve bu beklenti ons altını yükselişe geçirmeye devam ediyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar güncel atın fiyatları 13 Ekim alış - satış tablosunu merak ediyor.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altın fiyatları ABD'de Perşembe günü açıklanan ve beklentileri karşılamayan enflasyon verileri sonrası yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Ons altın fiyatı 2.658,00 dolara çıktı.
Gram altın tarafında ise 3.015 lira seviyesinin önemli bir destek oldu. 13 Ekim itibarıyla gram altın 2.928 TL'den, çeyrek altın ise 4.787 TL'den satılıyor.
13 Ekim itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın fiyatı
- Alış: 2.927,62
- Satış: 2.928,22
Çeyrek altın fiyatı
- Alış: 4.684,20
- Satış: 4.787,64
Cumhuriyet altını
- Alış: 18.736,79
- Satış: 19.091,98
Yarım altın fiyatı
- Alış: 9.339,12
- Satış 9.575,27
Ata altın fiyatı
- Alış: 20.140,12
- Satış: 20.652,06
14 ayar bilezik gramı fiyatı
- Alış: 1.644,88
- Satış: 2.489,66
22 ayar bilezik gramı fiyatı
- Alış: 2.768,43
- Satış: 2.922,96
Ziynet altın fiyatı
- Alış: 18.736,79
- Satış: 19.091,98