Fiyatlar geriledikçe makas açılacak! İslam Memiş dolar ve altında türbülans yaşayacağız diyerek uyardı! 'Bu işi bitireceğiz'

12 Ekim 2024 10:31 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:37

Altın ve dolar fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor.Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın düşüş trendine girdi. İslam Memiş'ten uyarılar gecikmedi. Finans analisti İslam Memiş, kusursuz fırtına konusunda yatırımcıları uyararak ' türbülans yaşayacağız ' dedi. Altın, dolar ve euro alım satımı için önemli ipuçlarını paylaştı. İşte ABD'den gelen kritik veriler sonrasında iç piyasada son durum.

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İslam Memiş altın için 4 bin 500 TL seviyesini işaret etti! Rekor altın fiyatları için tarih verdi

İslam Memiş altın için 4 bin 500 TL seviyesini işaret etti! Rekor altın fiyatları için tarih verdi

Orta Doğu'da artan gerilim altın​, dolar​ ve petrol​ ve borsayı etkilemeye devam ediyor. Piyasalarda hareketlilik sürerken, eylül ayında rekor seviyelere ulaşan altın, bu hafta düşüş trendine girdi. Yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatları birkaç gündür dar bir bantta hareket ediyor. Altın, dolar ve euro​ fiyatı ekseninde İslam Memiş​ kritik uyarılarda bulundu.

FED 25 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ KESİN

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Gelecekle alakalı özellikle 5 Kasım Amerikan seçimlerinden sonra FED üyelerinde görüş ayrılıklarının artma ihtimali yüksek. O yüzden Amerika Merkez Bankası FED 2025 yılında nasıl bir faiz politikası sürdürecek burayla ilgili belirsizlik devam ediyor ancak yine yıl sonuna kadar Amerika Merkez Bankası FED'in bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRBÜLANS YAŞAYACAĞIZ

Aralık ayında beklediğim o kusursuz fırtınanın bir noktada ayak sesleri gelmeye başladı. Türbülans yaşayacağız. Aralık ayındaki süreç

rakamsal değerlerle bunun geldiğini bize gösteriyor. O yüzden lütfen varlıklarını sahip çıkın ve her düşüşü özellikle altın ve gümüş tarafında her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin.

Amerika'daki enflasyon verisi açıklanmadan önce 3015 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın vardı. Bu haftayı veya önümüzdeki haftayı iyi değerlendirin. Bu hafta bu düşüşleri tekrar görmeye devam ediyoruz.

RESMİ KURLA SERBEST PİYASA MAKASI AÇILDI

Dolar kuru 34 lira 20 kuruş seviyesinde. Resmi kurla serbest piyasalara baktığımız zaman resmi kurun altında bir dolar TL kuru var. Bu da demek oluyor ki resmi kurda da bir düşüş göreceğiz. Şu anda serbest piyasalarda dolar 34 lira 12 kuruş aralığında. Yani 34 lira 20 kuruş seviyesinin aşağısında bir kur var. Serbest piyasalarda döviz daha ucuz.

EURO DOLARA KARŞI CILIZ KALDI

Euro tarafında da değer kayıpları devam ettikçe hem makas açılıyor hem daha ucuza giden bir euro var. Eurodan herkes kaçtığı için biraz daha piyasalarda ucuz. Euroyu rahat bulabilirsiniz. Euro dolara karşı biraz daha cılız kaldı.

KADEMELİ ALIM YAPACAĞIZ

Ons altın 2628 dolar seviyesinde. Takip ettiğimiz bant aralığı yine aynı değişmedi 2580 2680 dolar aralığı. Ancak 2603 dolar seviyesine kadar geriledi veriden sonra tekrar toparladı. Buradaki yol haritamız şuydu kademeli alım yapmak suretiyle bu işi bitireceğiz.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA 3500 TL OALCAK

Gram altın Serbest piyasalarda 3 bin 15 lira seviyesine kadar geriledi. En azından yarısını almak suretiyle ile bu işi kapatın. Aşağıda 2980 lira destek seviyesi ile alakalı beklentimiz ons nedenli devam etmekte ancak riske atmamak için gelen haber akışları bayağı can sıkıcı olduğu için yine alım yapmak suretiyle bu işi bitirin uyarılarım. 3015 lira seviyesinden alanlar iyi bir şekilde karar verdiğini görüyoruz. Gram altın TL fiyatında yine yıl sonunda beklentimiz malum 3000 3500 Lira aralığında. 3100 - 3200 - 3300 gibi böyle rakamlar her ay görmeye devam edeceğiz.

İKİ ÖNEMLİ UYARIM VAR

İki önemli uyarım var; Bunlardan ilki az önce de ifade ettiğim gibi resmi kurla serbest piyasa arasındaki fark. Serbest piyasalarda döviz kurları daha ucuz ve döviz almaya ihtiyacı olan arkadaşlarımız bankadan değil de serbest piyasalardan daha ucuza bir döviz alabilir.

FİYATLAR GERİLEDİKÇE MAKAS AÇILACAK

İkincisi ise; Gram altında fiyatlar geriledi. 3.100 lira seviyesindeydi bugün 3 bin 15 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda 3030 lira seviyesinde muhtemelen tekrar 3.000 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Bu kez de alım yapmak suretiyle bu işi bitireceğiz. Ama şunu unutmayın arkadaşlar fiyatlar gerildikçe makası açıyorlar. O yüzden ekran fiyatlarına yanılmayın. O fiyatlar 2.980 liraya tekabül ederse eğer o beklentimiz gerçekleşirse alım yapmak için mutlaka ons altını takip edin gram altını değil. Ons altın 2800 dolara gerilediği zaman karşısındaki gram altın o dakika o saniye kaça tekabül ediyorsa oradan alacaksınız. Çünkü fiyat geriledikçe makas açılacak. O yüzden bu aradaki makas aralıklarını mutlaka iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

PETROL VE BİTCOİNDE BEKLENTİLER

Petrolün varil fiyatı 77.66 dolar seviyesinde yüzde 1.41'lik bir yükselişle ilerledi ve pompa fiyatlarına yeni zam olarak yansıdı. Petrol fiyatlarındaki bu toparlanma tekrar 75.880 dolar aralığında gezilmeye devam ediyor ancak Orta Doğu'dan gelecek haber akışları ile

birlikte petrol fiyatlarında yine yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı güçlü.

Bitcoin tarafında 60.000 dolar seviyesinin altında sarkmalar olabilir bu da 58.500 dolara tekabül ediyor. Bitcoin tarafında takip etmeniz gereken bant aralığı 58.500 - 62.500 dolar aralığı. Yıl sonuyla alakalı bitcoin tarafındaki öngörüm 80.000 dolar seviyesi."