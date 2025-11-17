Altın fiyatlarını coşturan gizemli hamle: Resmi kayıtlarda yok

ŞEFFAFLIK BUHARLAŞIYOR

Carlyle’dan Jeff Currie, Çin’in altını dolar bağımlılığını azaltmanın bir yolu olarak gördüğünü söylüyor. Ama altınla ilgili en kritik problem hep aynı: “Takibi zor.”

Petrol gibi uydu görüntüleriyle izlenebilen bir ürün değil; kimin elinde ne kadar bulunduğunu anlamak neredeyse imkânsız.