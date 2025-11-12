Menü Kapat
Altın için çok konuşulacak iddia! ABD sistemi değiştirecek: Bretton Woods 2.0

Kasım 12, 2025 11:43
1
altın

Wellington Altus Private Wealth’in Baş Stratejisti Dr. James Thorne, ABD’nin artık “imparatorluğun sonunu” simgeleyen bir döneme girdiğini söylüyor. Thorne’a göre Washington, yeni bir “Bretton Woods 2.0” para sistemi hazırlığında ve bu kez altın, oyunun merkezine yerleşecek.

2

Thorne, Kitco’ya verdiği röportajda, ABD’nin 40 gündür süren hükümet kapanması ve büyüyen borç yüküyle “geri dönüşü olmayan” bir noktada olduğunu belirtiyor:

“Faiz ödemeleri artık savunma harcamalarını geçti. Bu, tarih boyunca imparatorlukların sonunu simgeleyen eşiğin ta kendisidir.”

3

Ekonomiste göre çözüm, borçların yeniden fiyatlandırılmasıyla gelecek. Washington’un bilançosundaki varlıkların —özellikle de altının— yeniden değerlenmesi planlanıyor:

“Neden varlıkların değerini yukarı yazmasınlar ki? Bu şekilde borcu azaltabilirler. Aslında şu anda Bretton Woods 2.0’ı yazıyoruz ve altın bu sistemin kalbinde olacak.”

4

“S&P 7.500” SÜPER DÖNGÜSÜ

Tüm bu karamsar tabloya rağmen Thorne, borsalar konusunda şaşırtıcı biçimde iyimser. Ona göre piyasa, modern tarihin en büyük sermaye harcama (CapEx) döngüsünün henüz başında. Yapay zekâ, veri merkezleri ve enerji altyapısına yönelik yatırımların S&P 500’ü 2026 baharına kadar 7.500 puana taşıyacağını öngörüyor.

“Bu, demiryolu ya da internet kadar büyük bir dönüşüm. Ne kadar değerli olduğunu ancak yıllar sonra anlayacağız,” diyor.

5

ALTIN, GÜVENİN SON KALESİ

Ekonomist, halkın artık “kâğıt para sistemine olan inancını yitirdiğini” söylüyor ve altını “doğal kaçış noktası” olarak tanımlıyor. Altının kısa vadede 5.000 dolara, on yılın sonunda ise 8.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Ancak yatırımcılara bir uyarısı var:

“Büyük para bu rallide zaten kazanıldı. Artık madencilik şirketlerinin gerçekten üretim yapması gerekiyor. Altın hisselerinde risk yüksek.”

6

Yine de Thorne, fiziksel altın ve hatta olgunlaştıkça Bitcoin’in de güvenli liman olabileceğini düşünüyor:

“Sisteme olan güven çöktükçe altın, ardından da Bitcoin öne çıkacak. Bitcoin bir kırılma yaşarsa, bir anda uçup gidebilir.”

7

8

