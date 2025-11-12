Altın için çok konuşulacak iddia! ABD sistemi değiştirecek: Bretton Woods 2.0

“S&P 7.500” SÜPER DÖNGÜSÜ

Tüm bu karamsar tabloya rağmen Thorne, borsalar konusunda şaşırtıcı biçimde iyimser. Ona göre piyasa, modern tarihin en büyük sermaye harcama (CapEx) döngüsünün henüz başında. Yapay zekâ, veri merkezleri ve enerji altyapısına yönelik yatırımların S&P 500’ü 2026 baharına kadar 7.500 puana taşıyacağını öngörüyor.

“Bu, demiryolu ya da internet kadar büyük bir dönüşüm. Ne kadar değerli olduğunu ancak yıllar sonra anlayacağız,” diyor.