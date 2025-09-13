Altın rekorlara doymuyor! İşte 13 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalarda haftalardır etkisini gösteren dalgalanmalar hafta içinde de kendini gösterdi. Haftaya rekorla başlayan altın, 4 bin 876 TL ile rekor seviyeyi görürdü. Gram altın haftayı ise 4 bin 845 TL ile kapattı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Eylül güncel altın fiyatları...

13 Eylül 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.844,87 TL – Satış 4.845,64 TL



Ons Altın: Alış 3.643,49 USD – Satış 3.644,06 USD



Çeyrek Altın: Alış 8.004,00 TL – Satış 8.086,00 TL



Yarım Altın: Alış 16.008,00 TL – Satış 16.173,00 TL



Tam Altın: Alış 31.918,00 TL – Satış 32.197,00 TL



Cumhuriyet Altını: Alış 31.918,00 TL – Satış 32.197,00 TL



Ata Altın: Alış 32.575,06 TL – Satış 33.394,94 TL