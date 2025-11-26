Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın rezervi en çok olan ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Kasım 26, 2025 12:22
Altın rezervi en çok olan ülkeler

Tarih boyunca yüksek değer gören altın madeni, zenginliğin işareti olarak kabul eidliyor. Altın paralar günümüzde kullanılamasa da ülkelerin altın rezervleri ekonomik güvenlik için büyük önem taşıyor. Paylaşılan verilere göre 10 ülke dünya altın rezervinin yüzde 85’ine sahip durumda. Yapılan son çalışmalar ise altın rezervi en çok ülkeleri ortaya çıkardı…

Altın rezervi en çok olan ülkeler

Dünya üzerinde olup da henüz işlenmemiş altın rezervlerinin değerinin 7 trilyon doları aştığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre ise işlenmemiş altın rezervleri dünya genelinde en çok 10 ülke sınırları içinde yoğunlaşıyor. Öyle ki bu 10 ülkedeki rezervin kapsamı tüm dünya rezervinin yüzde 85’i kadar.

Altın rezervi en çok olan ülkeler

Toprak altındaki altınların çıkarılması ve işlenmesi de ayrı bir maliyete tabi olurken, bazı ülkelerin rezervlerinin yoğunluğu oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan aylık olarak paylaşılan verilere göre Türkiye’nin altın rezervi en çok ülkeler listesindeki yeri değişmese de reelde bir artış olması dikkat çekti.  İşte 2025 ekim ayı verilerine göre altın rezervi en çok olan ülkeler listesi…

Altın rezervi en çok olan ülkeler

ALTIN REZERVİ EN ÇOK OLAN ÜLKELER

20 NUMARA LÜBNAN

Toplam Altın Miktarı: 287 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

19 NUMARA İNGİLTERE

Toplam Altın Miktarı: 310 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

18 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

Toplam Altın Miktarı: 323 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

17 NUMARA KAZAKİSTAN

Toplam Altın Miktarı: 324 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

16 NUMARA ÖZBEKİSTAN

Toplam Altın Miktarı: 361 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

15 NUMARA PORTEKİZ

Toplam Altın Miktarı: 383 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

14 NUMARA TAYVAN

Toplam Altın Miktarı: 424 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

13 NUMARA EURO BÖLGESİ

Toplam Altın Miktarı: 507

Altın rezervi en çok olan ülkeler

12 NUMARA POLONYA

Toplam Altın Miktarı: 515 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

11 NUMARA HOLLANDA

Toplam Altın Miktarı: 612

Altın rezervi en çok olan ülkeler

10 NUMARA TÜRKİYE

Toplam Altın Miktarı: 641 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

9 NUMARA JAPONYA

Toplam Altın Miktarı: 846 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

8 NUMARA HİNDİSTAN

Toplam Altın Miktarı: 880

Altın rezervi en çok olan ülkeler

7 NUMARA İSVİÇRE

Toplam Altın Miktarı: 1040

Altın rezervi en çok olan ülkeler

6 NUMARA ÇİN

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 304

Altın rezervi en çok olan ülkeler

5 NUMARA RUSYA

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 330

Altın rezervi en çok olan ülkeler

4 NUMARA FRANSA

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 437

Altın rezervi en çok olan ülkeler

3 NUMARA İTALYA

Toplam Altın Miktarı: 2 bin 4512

Altın rezervi en çok olan ülkeler

2 NUMARA ALMANYA

Toplam Altın Miktarı: 3 bin 350 ton

Altın rezervi en çok olan ülkeler

1 NUMARA ABD

Toplam Altın Miktarı: 8 bin 133 ton

