Altın rezervi en çok olan ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Tarih boyunca yüksek değer gören altın madeni, zenginliğin işareti olarak kabul eidliyor. Altın paralar günümüzde kullanılamasa da ülkelerin altın rezervleri ekonomik güvenlik için büyük önem taşıyor. Paylaşılan verilere göre 10 ülke dünya altın rezervinin yüzde 85’ine sahip durumda. Yapılan son çalışmalar ise altın rezervi en çok ülkeleri ortaya çıkardı…
Dünya üzerinde olup da henüz işlenmemiş altın rezervlerinin değerinin 7 trilyon doları aştığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre ise işlenmemiş altın rezervleri dünya genelinde en çok 10 ülke sınırları içinde yoğunlaşıyor. Öyle ki bu 10 ülkedeki rezervin kapsamı tüm dünya rezervinin yüzde 85’i kadar.
Toprak altındaki altınların çıkarılması ve işlenmesi de ayrı bir maliyete tabi olurken, bazı ülkelerin rezervlerinin yoğunluğu oldukça dikkat çekiyor. Diğer yandan aylık olarak paylaşılan verilere göre Türkiye’nin altın rezervi en çok ülkeler listesindeki yeri değişmese de reelde bir artış olması dikkat çekti. İşte 2025 ekim ayı verilerine göre altın rezervi en çok olan ülkeler listesi…
20 NUMARA LÜBNAN
Toplam Altın Miktarı: 287 ton
19 NUMARA İNGİLTERE
Toplam Altın Miktarı: 310 ton
18 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
Toplam Altın Miktarı: 323 ton
17 NUMARA KAZAKİSTAN
Toplam Altın Miktarı: 324 ton
16 NUMARA ÖZBEKİSTAN
Toplam Altın Miktarı: 361 ton
15 NUMARA PORTEKİZ
Toplam Altın Miktarı: 383 ton
14 NUMARA TAYVAN
Toplam Altın Miktarı: 424 ton
13 NUMARA EURO BÖLGESİ
Toplam Altın Miktarı: 507
12 NUMARA POLONYA
Toplam Altın Miktarı: 515 ton
11 NUMARA HOLLANDA
Toplam Altın Miktarı: 612
10 NUMARA TÜRKİYE
Toplam Altın Miktarı: 641 ton
9 NUMARA JAPONYA
Toplam Altın Miktarı: 846 ton
8 NUMARA HİNDİSTAN
Toplam Altın Miktarı: 880
7 NUMARA İSVİÇRE
Toplam Altın Miktarı: 1040
6 NUMARA ÇİN
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 304
5 NUMARA RUSYA
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 330
4 NUMARA FRANSA
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 437
3 NUMARA İTALYA
Toplam Altın Miktarı: 2 bin 4512
2 NUMARA ALMANYA
Toplam Altın Miktarı: 3 bin 350 ton
1 NUMARA ABD
Toplam Altın Miktarı: 8 bin 133 ton