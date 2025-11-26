Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyun ödülü adayları belli oldu

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2025'in adayları belli oldu. Yılın oyunu ödülünün adaylarının belli olmasının ardından The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılmaya başlandı. Oyun ödüllerinin yapılacağı tarih ve saat duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyun ödülü adayları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 12:00

Oyun dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan The Game Awards 2025 için geri sayım başladı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikte yılın oyun ödülü belirleniyor.

Oyun dünyası tarafından heyecanla beklenen The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta başlayacağı gündem oldu.

Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyun ödülü adayları belli oldu

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

The Game Awards'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece saat 03:30 - 07:00 arasında gerçekleştirilecek.

Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyun ödülü adayları belli oldu

THE GAME AWARDS ADAYLARI

The Game Awards ödüllerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte adayları da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre yılın oyun ödülü adayları Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverence 2 oldu.

Yılın oyunu ödülünü kazanan yapım ise jüri üyeleri ve oyuncuların oylarıyla belirlenecek. The Game Awards tarafından aktarılan bilgilere göre oylama sonucunu yüzde 90 jüri üyelerinin, yüzde 10 ise oyuncuların oyu belirleyecek.

ETİKETLER
#Video Oyunları
#The Game Awards
#Oyun Ödülü
#Clair Obscur: Expedition 33
#Death Stranding 2: On The Beach
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.