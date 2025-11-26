Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyun ödülü adayları belli oldu

Oyun dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan The Game Awards 2025 için geri sayım başladı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikte yılın oyun ödülü belirleniyor.

Oyun dünyası tarafından heyecanla beklenen The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta başlayacağı gündem oldu.

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

The Game Awards'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece saat 03:30 - 07:00 arasında gerçekleştirilecek.

THE GAME AWARDS ADAYLARI

The Game Awards ödüllerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte adayları da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre yılın oyun ödülü adayları Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverence 2 oldu.

Yılın oyunu ödülünü kazanan yapım ise jüri üyeleri ve oyuncuların oylarıyla belirlenecek. The Game Awards tarafından aktarılan bilgilere göre oylama sonucunu yüzde 90 jüri üyelerinin, yüzde 10 ise oyuncuların oyu belirleyecek.