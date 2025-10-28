Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altın serbest düşüş sürüyor! 180 lira birden geriledi

Altının düşüşü hız kesmeden devam ediyor. Uzun süre yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları düşüş trendine devam ediyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 15:14

vatandaşın yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Uzun süre yatırımcının yüzünü güldüren fiyatlar bir süredir düşüş eğiliminde. Uzmanlar uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceğini söylese de ekim ayı içinde yüksek fiyattan alım yapanlar ters pozisyondan bir an evvel kurtulmak istiyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...

Altın serbest düşüş sürüyor! 180 lira birden geriledi

21 Ekim 2025 günü yüzde altılık ciddi bir gerileme yaşayan altın fiyatları o günden bu yana ağırlıklı olarak düşüş eğiliminde.

5.243 TL'YE KADAR DÜŞTÜ!

28 Ekim 2025 gününe 5.395 liradan başlayan gram altın gün içindeki yukarı yönlü hareketlenmeyle 5.423 lirayı görse de yüzde 2.1'lik düşüşle 5.243 liraya gerilemekten kurtulamadı.

Altın serbest düşüş sürüyor! 180 lira birden geriledi

ONS ALTINDA CİDDİ GERİLEME

İç piyasada bunlar olurken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. FOMC toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.

Altın serbest düşüş sürüyor! 180 lira birden geriledi

verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreç öncesinde 4.000 dolar destek noktasının üstünde kalmaya çalışan ons altında ciddi oranda geriledi.

Altın serbest düşüş sürüyor! 180 lira birden geriledi

3900 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın fiyatı şu sıralarda 3923 dolar bandından işlem görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu da kırmızı altın! Dünyanın en pahalı baharatı: Bir gramı 500 TL
Gram altın bu rakamı görürse çakılacak! Tuna Kaya'dan çarpıcı altın uyarısı
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın fiyatları
#enflasyon
#fed faiz kararı
#Altın Yatırımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.