Altın serbest düşüş sürüyor! 180 lira birden geriledi

Altın fiyatları vatandaşın yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Uzun süre yatırımcının yüzünü güldüren fiyatlar bir süredir düşüş eğiliminde. Uzmanlar uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceğini söylese de ekim ayı içinde yüksek fiyattan alım yapanlar ters pozisyondan bir an evvel kurtulmak istiyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...

21 Ekim 2025 günü yüzde altılık ciddi bir gerileme yaşayan altın fiyatları o günden bu yana ağırlıklı olarak düşüş eğiliminde.

5.243 TL'YE KADAR DÜŞTÜ!

28 Ekim 2025 gününe 5.395 liradan başlayan gram altın gün içindeki yukarı yönlü hareketlenmeyle 5.423 lirayı görse de yüzde 2.1'lik düşüşle 5.243 liraya gerilemekten kurtulamadı.

ONS ALTINDA CİDDİ GERİLEME

İç piyasada bunlar olurken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. FOMC toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreç öncesinde 4.000 dolar destek noktasının üstünde kalmaya çalışan ons altında ciddi oranda geriledi.

3900 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın fiyatı şu sıralarda 3923 dolar bandından işlem görüyor.