Altını bırakıp gümüşe yönelenler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi, gümüş fiyatının yükseliş sebebini açıkladı

Altın fiyatları gündemde kalmaya devam ederken gümüş fiyatlarında yaşanan sürprizler yatırımcının dikkatini çekiyor. Gümüş fiyatları ons başına 50 doların altında seviyede olmaya devam ediyor; ancak kıymetli metalin ABD Jeoloji Araştırması (USGS) 2025 Kritik Mineraller Listesi'ne resmi olarak eklenmesiyle birlikte yükseliş beklentileri artıyor.

Gümüş değerli bir metal ve önemli bir parasal varlık olarak kabul edilmesine rağmen talebinin %60'tan fazlası endüstriyel uygulamalardan kaynaklanıyor. Analistler, bu yeni kabulün gümüş piyasasını ve zaten kırılgan olan küresel tedarik zincirini daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA BELİRSİZLİK

Gümüş piyasası, Başkan Donald Trump'ın küresel gümrük vergileri ve ticaret savaşı nedeniyle dalgalanma ve belirsizliklerle boğuşuyor. Piyasa katılımcıları ve külçe bankaları, metale gümrük vergisi uygulanması ihtimaline karşı stoklar oluşturdukça, New York kasaları yıl başında gümüşle dolup taştı.

ABD'deki stoklar arttıkça, Londra'daki mevcut fiziksel metal arzı istikrarlı bir şekilde azaldı ve Hintli tüketicilerden benzeri görülmemiş bir talep geldi. Londra kasalarındaki arzın azalması, gümüş kiralama oranlarının geçen ay %34'ün üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Metals Focus'un Altın ve Gümüş Direktörü Matthew Piggott, Kitco News'e verdiği röportajda, bu yeni adımların gümüş piyasasındaki oynaklığı artırmasını beklediğini söyledi. Piggott, "Gümüş piyasasında kesinlikle çok daha fazla sıkışıklık olacak" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA TASARRUF EĞİLİMİ

Piggott, arz sorunlarının çözülmesiyle gümüşteki oynaklığın azalacağını, bunun da kolay bir süreç olmayacağını söyledi. Piggott, daha yüksek gümüş fiyatlarının güneş enerjisi sektöründe daha fazla tasarruf eğilimi oluşturmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Fotovoltaik güneş panellerindeki gümüş tüketimi, son yıllarda fiyatların temel belirleyicisi oldu.

Güneş paneli maliyetlerinin yaklaşık %15'inin gümüşten kaynaklandığını ve bu nedenle üreticilerin bu miktarı azaltmanın yollarını aradığını belirten Piggott, gümüş fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın, üreticiler üzerinde gümüş kullanımını azaltma yönünde daha fazla baskı yarattığını söyledi.

24 AY BOYUNCA ARTIŞ

Fiyatlar yükselmeye devam ederse, üreticiler sonunda gümüşü tamamen kullanımdan kaldırıp bakıra geçebilir. Piggott, "Önümüzdeki 24 ay boyunca gümüş fiyatlarında artış görebiliriz ancak her şey güneş paneli teknolojisinin gelişimine bağlı olacak" dedi.