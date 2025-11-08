Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altını bırakıp gümüşe yönelenler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi, gümüş fiyatının yükseliş sebebini açıkladı

Yatırımcılar altın fiyatlarının gölgesinde gümüşe odaklandı. Gümüş fiyatlarının hareketlenmesindeki ana sebep belli oldu. Uzman isim tarih vererek gümüş fiyatlarının yükseleceğini söyledi. Analistler, gümüşte yaşanan yeni dönemin riskli olduğunu savunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 11:56

Altın fiyatları gündemde kalmaya devam ederken gümüş fiyatlarında yaşanan sürprizler yatırımcının dikkatini çekiyor. ons başına 50 doların altında seviyede olmaya devam ediyor; ancak kıymetli metalin ABD Jeoloji Araştırması (USGS) 2025 Kritik Mineraller Listesi'ne resmi olarak eklenmesiyle birlikte yükseliş beklentileri artıyor.

Altını bırakıp gümüşe yönelenler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi, gümüş fiyatının yükseliş sebebini açıkladı

Gümüş değerli bir metal ve önemli bir parasal varlık olarak kabul edilmesine rağmen talebinin %60'tan fazlası endüstriyel uygulamalardan kaynaklanıyor. Analistler, bu yeni kabulün gümüş piyasasını ve zaten kırılgan olan küresel tedarik zincirini daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor.

Altını bırakıp gümüşe yönelenler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi, gümüş fiyatının yükseliş sebebini açıkladı

GÜMÜŞ PİYASASINDA BELİRSİZLİK

Gümüş piyasası, Başkan Donald Trump'ın küresel gümrük vergileri ve ticaret savaşı nedeniyle dalgalanma ve belirsizliklerle boğuşuyor. Piyasa katılımcıları ve külçe bankaları, metale gümrük vergisi uygulanması ihtimaline karşı stoklar oluşturdukça, New York kasaları yıl başında gümüşle dolup taştı.

ABD'deki stoklar arttıkça, Londra'daki mevcut fiziksel metal arzı istikrarlı bir şekilde azaldı ve Hintli tüketicilerden benzeri görülmemiş bir talep geldi. Londra kasalarındaki arzın azalması, gümüş kiralama oranlarının geçen ay %34'ün üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Altını bırakıp gümüşe yönelenler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi, gümüş fiyatının yükseliş sebebini açıkladı

Metals Focus'un Altın ve Gümüş Direktörü Matthew Piggott, Kitco News'e verdiği röportajda, bu yeni adımların gümüş piyasasındaki oynaklığı artırmasını beklediğini söyledi. Piggott, "Gümüş piyasasında kesinlikle çok daha fazla sıkışıklık olacak" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA TASARRUF EĞİLİMİ

Piggott, arz sorunlarının çözülmesiyle gümüşteki oynaklığın azalacağını, bunun da kolay bir süreç olmayacağını söyledi. Piggott, daha yüksek gümüş fiyatlarının sektöründe daha fazla tasarruf eğilimi oluşturmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Fotovoltaik güneş panellerindeki gümüş tüketimi, son yıllarda fiyatların temel belirleyicisi oldu.

Güneş paneli maliyetlerinin yaklaşık %15'inin gümüşten kaynaklandığını ve bu nedenle üreticilerin bu miktarı azaltmanın yollarını aradığını belirten Piggott, gümüş fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın, üreticiler üzerinde gümüş kullanımını azaltma yönünde daha fazla baskı yarattığını söyledi.

Altını bırakıp gümüşe yönelenler dikkat! Uzman isim kritik tarihi verdi, gümüş fiyatının yükseliş sebebini açıkladı

24 AY BOYUNCA ARTIŞ

Fiyatlar yükselmeye devam ederse, üreticiler sonunda gümüşü tamamen kullanımdan kaldırıp bakıra geçebilir. Piggott, "Önümüzdeki 24 ay boyunca gümüş fiyatlarında artış görebiliriz ancak her şey güneş paneli teknolojisinin gelişimine bağlı olacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın bu seviyeye çıktı: İşte 8 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş'ten yeni altın yorumu
ETİKETLER
#güneş enerjisi
#Gümüş Fiyatları
#Abd Jeoloji Araştırması
#Küresel Tedarik Zinciri
#Gümüş Arz
#Gümüş Talebi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.