Amazon'dan İngiltere'ye 8 milyar sterlinlik yatırım! Yerel işletmelere de yıllık 14.000 işi destekleme sözü

11 Eylül 2024 12:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:38

Amazon, İngiltere'de 8 milyar sterlinlik veri merkezi yatırımı planlıyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Birleşik Krallık genelinde yılda yaklaşık 14.000 işi desteklemesi tahmin edilen Amazon Web Services'tan planlanan 8 milyar sterlinlik yatırımı açıkladı. Hükümet, grubun dijital ve yapay zeka altyapısına yaptığı yatırımı memnuniyetle karşıladı.

Amazon, İngiltere'ye 8 milyar sterlin yatırım yapmayı ve yerel işletmelerde yıllık 14.000 işi desteklemeyi planlıyor. Amazon Web Services'nin planlanan yatırımlarının önümüzdeki beş yıl içinde İngiltere'nin toplam GSYİH'sine 14 milyar sterlin katkıda bulunması tahmin ediliyor.

AMAZON'DAN İNGİLTERE'YE YATIRIM

Amazon Web Services (AWS), önümüzdeki beş yıl içinde Birleşik Krallık'ta veri merkezleri inşa etmek, işletmek ve bakımını yapmak için 8 milyar sterlin yatırım yapmayı planlıyor.

Bu yatırımın 2028'e kadar Birleşik Krallık'ın toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) 14 milyar sterlin katkıda bulunması bekleniyor.

Birleşik Krallık işletmelerinde yıllık bazda ortalama 14.000'den fazla tam zamanlı eşdeğer (FTE) işi destekleyeceği tahmin edildi. Bu pozisyonların hepsi, inşaat, tesis bakımı, mühendislik, telekomünikasyon ve daha geniş yerel ekonomideki diğer işler dahil olmak üzere AWS veri merkezi tedarik zincirinin bir parçası oalcak.

YATIRIMIN DÜZEYİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

AWS , Birleşik Krallık'ta ilk olarak Aralık 2016'da bir AWS Bölgesi başlattı ve şirket son birkaç yıldır Bölgeyi üç Kullanılabilirlik Bölgesi (AZ), iki Dalga Uzunluğu Bölgesi , iki Uç Konumu ve bir Bölgesel Uç Önbelleği içerecek şekilde genişletmeye devam etti.

AWS müşterilerinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için Birleşik Krallık'a 3 milyar eurodan fazla yatırım yaptı. Bu yatırımın yerel işletmelerde ortalama 6.000'den fazla tam zamanlı eşdeğer işe destek sağladığı tahmin ediliyor.

Bugünkü duyuruyla birleştiğinde, bu AWS'nin 2020-2028 yılları arasında Birleşik Krallık'ta planlanan toplam yatırımını 11 milyar euronun üzerine çıkaracak.

Günümüzde, her ölçekteki ve her sektördeki kuruluşlar AWS kullanıyor. AstraZeneca, Cancer Research UK, Deliveroo, easyJet, EDF, Genomics England, Just Eat, Monzo, Natural History Museum, NatWest Group, Sainsbury's, Swindon Borough Council, The Very Group, UK Biobank ve Zilch gibi müşteriler maliyetleri düşürmek, daha çevik olmak ve daha hızlı yenilik yapmak için AWS kullanıyor.

Amazon, İngiltere genelindeki ön cephe operasyon çalışanları için asgari başlangıç ​​ücretini yılda 28.000 euronun üzerine çıkardı. Yüzde 9,8 veya daha yüksek orandaki ücret artışı, Birleşik Krallık genelindeki on binlerce ön saflardaki operasyon çalışanına fayda sağlayacak.