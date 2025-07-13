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 | Suat Vilgen

Yunanlar, hünkarbeğendiye de göz dikti! Efsane yemekleriymiş

Osmanlı saray mutfağının gözbebeği yemeklerinden hünkarbeğendi, “Yunan mutfağının efsanesi” olarak tanıtıldı. Yoğurt, cacık, baklava ve dönerden sonra adını Osmanlıca'dan padişahlarından alan bu yemeğe de göz diken Yunanlar 'pes' dedirtti!

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Yunanlar, hünkarbeğendiye de göz dikti! Efsane yemekleriymiş
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 07:51

Yunanlar bu kez de Osmanlı saray mutfağının en zarif ve en bilinen yemeklerinden biri olan hünkarbeğendiyi kendilerine mal etmeye çalıştı. merkezli internet yemek sitesi Cook Out Skai’de yayınlanan tarif haberinde, hünkarbeğendi “Yunan mutfağının efsanevi yemeği” olarak nitelendirildi.

Yunanlar, hünkarbeğendiye de göz dikti! Efsane yemekleriymiş

ADI ÜSTÜNDE!

Adı bile Türkçe olan, kelime anlamı “padişahın beğendiği” olan bu yemek Yunan kültürüne aitmiş gibi lanse edildi. İçinde beşamel sosla püre haline getirilmiş közlenmiş patlıcan ve kuzu eti bulunan bu klasik Osmanlı yemeği, yüzyıllardır saray menüsünde bulunuyor.

Yunanlar, hünkarbeğendiye de göz dikti! Efsane yemekleriymiş

YOĞURT, CACIK, BAKLAVA VE DÖNERE DE GÖZ DİKMİŞLERDİ

Yemeğin tarihçesi Osmanlı arşivlerindeki birçok kaynakta da açıkça yer alırken, Yunanların bu lezzeti “efsanevi Yunan yemeği” olarak pazarlamaya çalışması, daha önce yoğurt, cacık, baklava ve döner gibi örneklerde de görülen kültürel sahiplenme çabalarının yeni bir halkası oldu. İşte Yunan sitesindeki o tarif:

Yunanlar, hünkarbeğendiye de göz dikti! Efsane yemekleriymiş
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HÜNKAR BEĞENDİ'NİN HİYAKESİ NEDİR?

Hünkarbeğendi'nin doğuşuna dair Osmanlı mutfağında iki farklı rivayet dolaşır. Her iki hikâye de bu lezzetin sıradan bir yemek olmadığını, doğrudan padişahın sofrasından çıktığını açıkça gösterir.

İlk rivayet, yemeğin 17. yüzyılda, Sultan IV. Murad döneminde ortaya çıktığını söyler. Rivayete göre, sarayın maharetli aşçıları padişahı etkilemek için yeni tarifler ararken, közlenmiş patlıcan ile kuzu etini birleştiren sıra dışı bir lezzet geliştirir. Sultan IV. Murad bu yemeği tattığında memnun kalır ve padişahın iltifatını alan bu özel yemek saray mutfağında "padişahın beğendiği" yemek manasına gelen "Hünkarbeğendi" adıyla kayda geçer.

Bir diğer rivayet ise yemeğin ortaya çıkışını 19. yüzyıla, Sultan Abdülaziz dönemine bağlar. 1869 yılında Fransa İmparatoriçesi Eugénie'nin İstanbul’a yapacağı ziyaret öncesi, görkemli bir ziyafet verilmesini ister. Ancak sofraya gelen hiçbir yemek sultanı tatmin etmez. Günler süren arayış ve denemelerin ardından, aşçılar nihayet padişahın damak zevkine hitap eden o özel yemeği sunmayı başarır. Sultan bu yeni lezzeti büyük bir memnuniyetle karşılayınca, yemek bir kez daha adını saraydan alır: Hünkarbeğendi.

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#Yaşam
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