Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Arazi yatırımınız varsa dikkat! Birçok bölgede acil kamulaştırma kararı alındı

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazların acele kamulaştırılması karar alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arazi yatırımınız varsa dikkat! Birçok bölgede acil kamulaştırma kararı alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 08:45

'nin dört bölgesinde tesis edilecek nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı yürürlüğe girdi.

Arazi yatırımınız varsa dikkat! Birçok bölgede acil kamulaştırma kararı alındı

HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK?

Karara göre, Kuluncak-Elazığ, Erciş-Patnos ve Gevaş İlçeleri ve Hizan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 154 kV Birecik OSB TM İrtibatları (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi, 400 kV Devekıran TM İrtibatları (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı ve 154 kV Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Türkiye İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

İşte kamulaştırılacak diğer yerler:

Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Kocaeli'de bulunan bazı taşınmazlar, R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Kırklareli'de bulunan bazı taşınmazlar, Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Bolu'da bulunan bazı taşınmazlar, Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Eminekin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1120 parsel numaralı taşınmaz, Gelinkaya GES EDT Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Erzurum'da bulunan taşınmaz, Yellice RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Sivas'taki taşınmazlar, Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'da bulunan taşınmazlar, Şile RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'un Çatalca İlçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisindeki 116 Ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 ilde acele kamulaştırılma kararı!
ETİKETLER
#türkiye
#doğalgaz
#enerji
#elektrik
#altyapı
#kamulaştırma
#enerji nakil hattı
#Kamulaştırma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.