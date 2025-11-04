Asgari ücret ne kadar olacak? Dev bankadan çarpıcı analiz! Net oran verdiler

Asgari ücrete yapılacak zam vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kişi ve kurumlarda yeni zamla ilgili tahminlerini güncellemeye devam etti.

ABD'nin dev bankası JPMorgan Türkiye'ye dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Banka enflasyon ve faiz tahminlerinin yanı sıra asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İşte JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik imzalı değerlendirmeden öne çıkanlar!