Avrupa şokta! Almanya’da iflas korkusu başladı

Kasım 23, 2025 16:38
1
Almanya

Almanya’da iş dünyasının nabzını tutan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekim ayı anketini yayımladı ve ortada gerçekten can sıkan bir tablo var. Ekonomik faaliyetlerini sürdürememe korkusu yaşayan şirketlerin oranı yüzde 8,1’e çıktı. Geçen yıl ekimde bu oran yüzde 7,3’tü.

Kısacası, giderek daha fazla şirket “ya tutunamazsak?” diye düşünüyor.

2

Ifo’nun açıklamasında, neredeyse tüm sektörlerde firmaların en büyük tehdidi sipariş eksikliği olarak gördüğü vurgulanıyor. Talep olmayınca kasaya giren para azalıyor, bu da işletmelerde ciddi bir likidite sıkışmasına yol açıyor. Üstüne bir de artan işletme ve personel maliyetleri eklenince, tablo pek parlak görünmüyor doğrusu.

Üstelik şirketler, satışları düşüren talep eksikliğinin yanında, bürokratik yüklerin de giderek dayanılmaz hâle geldiğini söylüyor.

3

PERAKENDEDE ALARM SEVİYESİ: ŞİRKETLERİN YÜZDE 15’İ ZOR DURUMDA

Anketin ortaya koyduğu en çarpıcı detaylardan biri perakende sektörü. Bu alanda hayatta kalma endişesi belirgin şekilde artmış durumda. Son verilere göre perakendecilerin yüzde 15’i ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Geçen yıl aynı dönem bu oran yüzde 13,8’di.

Hizmet sektöründe de benzer bir tedirginlik var. Şirketlerin yüzde 7,6’sı varlıklarını tehdit altında görüyor. Bu oran ekim 2024’te yüzde 5,8’di; yani risk kısa sürede epey büyümüş.

İmalat tarafında oran yüzde 8,6’dan 8,1’e hafif de olsa gerilemiş. İnşaat sektöründe ise, konut krizine rağmen ilginç şekilde yüzde 7,9’dan 6,3’e bir düşüş var. Ama genel manzaraya bakınca bu iyileşmeler tabloyu fazla değiştirmiyor.

4

“İFLASLAR YÜKSEK KALACAK” UYARISI

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, önümüzdeki aylara dair pek umutlu konuşmuyor.

“Şirket iflasları yüksek seviyede kalmaya devam edecek” diyor ve ekliyor: “Yeni siparişlerin olmaması, zayıf talep ve artan uluslararası rekabet nedeniyle çok sayıda şirket ciddi baskı altında.”

Aslında bu yorum sürpriz değil. Çünkü sipariş eksikliği, Almanya’da iş dünyasının en büyük çıkmazı hâline gelmiş durumda.

5

SİPARİŞ AÇIĞI YÜZDE 41,5’E ÇIKTI

Ifo’nun 11 Ekim’de yayımladığı bir başka ankette bu durum daha da netleşmişti. Ekim ayında şirketlerin yüzde 41,5’i sipariş eksikliğinden şikâyetçi. Temmuzda bu oran yüzde 39,4’tü. Yani birkaç ayda bile fark hissedilir ölçüde büyüdü.

