Avrupa şokta! Almanya’da iflas korkusu başladı

PERAKENDEDE ALARM SEVİYESİ: ŞİRKETLERİN YÜZDE 15’İ ZOR DURUMDA

Anketin ortaya koyduğu en çarpıcı detaylardan biri perakende sektörü. Bu alanda hayatta kalma endişesi belirgin şekilde artmış durumda. Son verilere göre perakendecilerin yüzde 15’i ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Geçen yıl aynı dönem bu oran yüzde 13,8’di.

Hizmet sektöründe de benzer bir tedirginlik var. Şirketlerin yüzde 7,6’sı varlıklarını tehdit altında görüyor. Bu oran ekim 2024’te yüzde 5,8’di; yani risk kısa sürede epey büyümüş.

İmalat tarafında oran yüzde 8,6’dan 8,1’e hafif de olsa gerilemiş. İnşaat sektöründe ise, konut krizine rağmen ilginç şekilde yüzde 7,9’dan 6,3’e bir düşüş var. Ama genel manzaraya bakınca bu iyileşmeler tabloyu fazla değiştirmiyor.