Bakan Bayraktar’dan enerji bağımsızlığı ve güvenlik için nükleer vurgu

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın finali İstanbul’da yapıldı.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK’ın Küçükçekmece yerleşkesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerini ve nükleer vizyonunu anlattı. Bayraktar, artan elektrik talebine, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara ve dışa bağımlılığın azaltılması gerekliliğine dikkat çekerek, enerjinin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST’İN NÜKLEER TEKNOLOJİLERDEKİ YERLİLEŞTİRME ROLÜ

Türkiye’nin en az 15 bin megavatlık nükleer güce ve ayrıca 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kapasitesine sahip olması gerektiğini belirten Bayraktar, bu teknolojilerin yerlileştirilmesinde TEKNOFEST yarışmalarının kritik rol oynadığını söyledi. Akkuyu NGS ile başlayan sürecin Türkiye için nükleerde yeni bir dönemin kapısını açtığını ifade etti.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda öğrenci katıldı.