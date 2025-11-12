Bakan Bolat: Cari işlemler dengesi istikrarını korudu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Böylece cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamayla verileri değerlendiren Bakan Bolat, eylül ayında kaydedilen 1,1 milyar dolarlık fazla ile 3 ay üst üste cari işlemler hesabında fazla verildiğini belirterek, yılın üçüncü çeyreğinde cari işlemler hesabında 8,3 milyar dolar fazla verildiğini açıkladı. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığının eylül sonunda 20,1 milyar dolar olduğunu ifade eden Bolat, 2025'in ilk 9 ayında (ocak – eylül) cari işlemler dengesi açığının toplamda 14,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Mal ve hizmetler ihracatındaki güçlü artışların üretim verilerine de olumlu yansıdığına dikkati çeken Bolat, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,1 oranında arttığını aktardı. Bakan Bolat, ekim ayı cari açık beklentilerine ilişkin de, "Ekim ayında beklenen cari işlemler fazlası ile 4 ay (temmuz-ekim) üst üste cari fazla verilmiş olacaktır. OVP hedeflerine göre 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyedir" dedi.





'EKİM AYINDA DA CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE 500 MİLYON DOLAR CİVARINDA FAZLA VERİLMESİ BEKLENMEKTEDİR'

Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında artarak 390,7 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Böylece yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı eylül ayında aşılmıştır. Ağustos ayındaki tüm zamanların en yüksek cari işlemler fazlasından sonra eylül ayında da 1,1 milyar dolar fazla verilmiş ve bakanlığımız tahminlerine göre ekim ayında da cari işlemler dengesinde 500 milyon dolar civarında fazla verilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirerek eylülde yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artışla 121 milyar dolara ulaştığını dile getiren Bolat, seyahat gelirlerinin 58,9 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 41,6 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında artarak 390,7 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaların uygulamasına devam edilecektir" ifadelerini kullandı.