Bankacılık devlerinde 35 milyar dolarlık birleşme

ABD'li banka Capital One Financial Corporation, finansal hizmetler şirketi Discover Financial Services'ı satın alma işlemini başarıyla tamamladı. 2024 yılının Şubat ayında duyurulan ve tamamen hisse senediyle gerçekleştirilen bu dev satın alma işleminin değeri 35,5 milyar dolar olarak belirlendi.

ABD'li banka Capital One Financial Corporation, finansal hizmetler şirketi Discover Financial Services'ı satın alma işlemini tamamladı. İlk olarak 2024'ün Şubat ayında duyurulan ve tamamı hisse senedinden oluşan satın alma işlemininin değeri 35,5 milyar dolar oldu.

Daha önce yapılan açıklamada anlaşma şartları doğrultusunda Discover hissedarlarının her Discover hissesi için 1,0192 Capital One hissesi alacağı belirtilmişti. Açıklamada, satın alma işlemi tamamlandığında Capital One hissedarlarının birleşmeden oluşan yeni şirketin yaklaşık yüzde 60'ına, Discover hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 40'ına sahip olacağı kaydedilmişti. ABD bankacılık düzenleyicileri birleşmeye nisan ayında onay vermişti.

FİNANSIN DEV İKİ İSMİ BİRLEŞTİ



Bu satın alma, dünyanın en büyük iki kredi kartı kuruluşunu bir araya getirdi. Capital One'ın kurucusu ve CEO'su Richard D. Fairbank, pazar günü yaptığı basın açıklamasında anlaşmanın iki yenilikçi, misyon odaklı şirketi bir araya getirdiğini belirterek "Capital One ve Discover'daki binlerce çalışanımızın çabaları sayesinde, milyonlarca müşterimiz için bankacılığı iyi yönde değiştirme arayışımızı sürdürmek için iyi bir konumdayız" dedi. Capital One nisan ayındaki ilk çeyrek kazançları sırasında 1,4 milyar dolar net gelir bildirirken Discover ise aynı çeyrekte 1,1 milyar dolar net gelir bildirdi.