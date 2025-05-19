Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bankacılık devlerinde 35 milyar dolarlık birleşme

ABD'li banka Capital One Financial Corporation, finansal hizmetler şirketi Discover Financial Services'ı satın alma işlemini başarıyla tamamladı. 2024 yılının Şubat ayında duyurulan ve tamamen hisse senediyle gerçekleştirilen bu dev satın alma işleminin değeri 35,5 milyar dolar olarak belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bankacılık devlerinde 35 milyar dolarlık birleşme
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:42

ABD'li banka Capital One Financial Corporation, finansal hizmetler şirketi Discover Financial Services'ı satın alma işlemini tamamladı. İlk olarak 2024'ün Şubat ayında duyurulan ve tamamı hisse senedinden oluşan satın alma işlemininin değeri 35,5 milyar dolar oldu.

Daha önce yapılan açıklamada anlaşma şartları doğrultusunda Discover hissedarlarının her Discover hissesi için 1,0192 Capital One hissesi alacağı belirtilmişti. Açıklamada, satın alma işlemi tamamlandığında Capital One hissedarlarının birleşmeden oluşan yeni şirketin yaklaşık yüzde 60'ına, Discover hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 40'ına sahip olacağı kaydedilmişti. ABD bankacılık düzenleyicileri birleşmeye nisan ayında onay vermişti.

Bankacılık devlerinde 35 milyar dolarlık birleşme

FİNANSIN DEV İKİ İSMİ BİRLEŞTİ


Bu satın alma, dünyanın en büyük iki kredi kartı kuruluşunu bir araya getirdi. Capital One'ın kurucusu ve CEO'su Richard D. Fairbank, pazar günü yaptığı basın açıklamasında anlaşmanın iki yenilikçi, misyon odaklı şirketi bir araya getirdiğini belirterek "Capital One ve Discover'daki binlerce çalışanımızın çabaları sayesinde, milyonlarca müşterimiz için bankacılığı iyi yönde değiştirme arayışımızı sürdürmek için iyi bir konumdayız" dedi. Capital One nisan ayındaki ilk çeyrek kazançları sırasında 1,4 milyar dolar net gelir bildirirken Discover ise aynı çeyrekte 1,1 milyar dolar net gelir bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte en yüksek emekli promosyonu veren banka!
Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı
ETİKETLER
#Capital One
#Capital One Financial Corporation
#Discover Financial Services
#BANKACILIK SEKTÖRÜ
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.