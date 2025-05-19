Dolarizasyona faiz müdahalesi! Yılın zirvesinden döndü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre dolarizasyon oranı, son iki haftadır düşüş eğiliminde.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan siyasi sarsıntı, piyasalarda dövize yönelimi hızlandırmış, dolarizasyon oranı yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Ancak son haftalarda bu eğilimde tersine bir hareket dikkat çekiyor. 9 Mayıs ile biten haftada dolarizasyon oranı yüzde 42,25’e inse de 14 Mart haftasının 2 puan üzerinde kalmaya devam etti.

DOLARİZASYON YILIN ZİRVESİNDEN GERİ DÖNDÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 25 Nisan haftasında yüzde 42,56 ile 2024’ün zirvesine çıkan dolarizasyon oranı, son iki haftadır düşüş eğiliminde. 2 Mayıs haftasında yüzde 42,31’e gerileyen oran, 9 Mayıs itibarıyla yüzde 42,25 seviyesine indi. Bu düşüşe rağmen oran, İmamoğlu krizinden önceki 14 Mart haftasına kıyasla hâlâ 2 puan yukarıda seyrediyor.

ÜÇ HAFTADA 1,7 MİLYAR DOLARLIK ÇÖZÜLME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 19 Mart’tan sonra parite etkisinden arındırılmış olarak yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 8 haftada toplam 7,1 milyar dolarlık artış yaşandı. Bu dönemde en büyük artış 21 Mart haftasında 5,86 milyar dolar oldu.

Ancak son üç haftada tablo tersine döndü. 25 Nisan, 2 Mayıs ve 9 Mayıs ile biten haftalarda döviz mevduatlarında toplam 1,68 milyar dolarlık çözülme gerçekleşti. Bu çözülmenin 697,9 milyon doları gerçek kişilerden, 985,7 milyon doları ise tüzel kişilerden geldi.

TL MEVDUATIN PAYI ARTIYOR

14 Mart haftasında toplam mevduatın yüzde 59,25’i TL cinsindeyken, 25 Nisan haftasında bu oran yüzde 57,43’e kadar gerilemişti. Son iki haftada ise TL mevduatın payında yeniden artış gözleniyor. KKM hariç döviz mevduatlarının toplam içindeki payı 25 Mart’ta yüzde 39,38 ile yılın zirvesine çıkarken, 9 Mayıs haftasında bu oran yüzde 39,35’e indi.

KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama zamanında attıkları doğru adımlarla finansal piyasalarda görünümün iyileştiğini belirterek “Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5.8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.