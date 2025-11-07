Altın yükselişe geçti! Gram altın bu seviyeye fırladı: İşte 7 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında 52 haftadır süren yükseliş 3 hafta önce yaşana sert düşüşle durdu. Haftalardır düştükçe düşen altın fiyatları haftanın son günlerinde kendini toparlamaya başladı. Dün günü 5 bin 399,19 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 420,64 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 9 bin 182,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...

7 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.419,88

Satış: 5.420,64

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.098,00

Satış: 9.182,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.019,00

Satış: 18.175,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 35.927,00

Satış: 36.223,00