Motorine zam geldi! Benzinin ardından akaryakıtta tabela değişti

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Son olarak 25 Ekim'de 3.04 TL'lik zammın ardından petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle bir fiyat artışı daha yaşandı.

Akaryakıt sektöründe motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam geldi. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren tabelalara yansıtıldı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

Motorin litre fiyatı: 57.55 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 53.5 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 54.57 TL

Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları (7.10.2025)

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL