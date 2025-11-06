Menü Kapat
Editor
Editor
 Murat Makas

Altın fiyatlarını takip edenlere yeni fırsat! Uzman isim tarih verdi: Gümüş için yeni dönem

Küresel riskler devam ederken altın rekor tazeledi, gümüş ise yatırımcılara yeni sinyaller verdi. Türkiye'de ise altın rekor kırarken, gümüş yeni yatırım aracı haline geldi. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş tarih vererek altın yatırımcılarının dikkatini çekti. İşte detaylar...

ve piyasası sene sonuna doğru yeniden hareketlendi. Ons altın fiyatının altı ayda yaklaşık yüzde 26 arttığı görülürken gümüşteki yükseliş yüzde 30’a yaklaştı. Yeşil enerji yatırımlarının hızlanmasıyla gümüş geleceğin metali olarak görülmeye başlandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın ve gümüşün farklı alanlarda ama aynı gerekçeyle öne çıktığını vurguladı.

DİKKAT ÇEKEN ALTIN VE GÜMÜŞ YORUMU

Son dönemdeki yükselişin yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına değinen Kitiş, "Altın insanın duygusal hafızasında bir güven sembolü, gümüş ise geleceğe dair bir umut göstergesidir. Altın, geçmişi temsil eder; gümüş, geleceği. Son dönemdeki yükseliş yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret değil, aynı zamanda küresel ekonomik sistemin yeniden yapılanma sinyali. Bugün hem altın hem gümüş, mali sistemin sorgulandığı bir dönemde alternatif bir güven ölçüsü haline geldi. Bu, geçici bir trend değil, paradigmanın değişimidir" dedi.

GÜMÜŞ YÜKSELEN DEĞER OLUYOR

Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 33-35 seviyelerinde seyretmesi, Türk Lirası'nın yıl genelinde yüzde 22 değer kaybetmesi ve mevduat faizlerinin reel getiride zayıf kalması, yatırımcıları yeniden değerli metallere yönlendirdi. Gram altın fiyatları son altı ayda tarihi seviyelere ulaşırken, gümüşe yönelik bireysel talep de dikkat çekici ölçüde arttı. Özellikle 100 gram altı gümüşleri ve 1 kilogramlık külçeler, bireysel yatırımcı portföylerinde ilk kez bu kadar yaygın hale geldi. Türk yatırımcısının gümüşe yöneliminin ‘rasyonel bir çeşitlendirme davranışı' olduğunu belirten Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki dönemde özellikle gümüş fiyatlarının sanayi talebiyle destekleneceğini öngördüğünü açıkladı. Kitiş, "Altın Türk kültüründe bir gelenek; gümüş ise yeni bir bilinç. Artık insanlar sadece tasarruflarını korumak değil, aynı zamanda enerji ve teknoloji çağına uygun yatırım araçlarını da keşfetmek istiyor. Gümüş, güneş panelleri, batarya sistemleri ve tıbbi cihazlarda vazgeçilmez bir hammadde. Bu nedenle, önümüzdeki beş yılda arz-talep dengesi altından daha dinamik olabilir" diye konuştu.

"BELİRSİZLİKLER YATIRIM DAVRANIŞINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

ABD'de seçim sürecinin başlaması, Orta Doğu'daki ateşkes ihlalleri ve Rusya-Ukrayna hattındaki çözümsüzlük, küresel piyasalarda güven endekslerini aşağı çekti. Bu tablo yatırımcıların riskten kaçış refleksini güçlendiriyor. Artık piyasalarda ‘sayısal veriler' kadar ‘duygusal göstergelerin de' etkili olduğunu söyleyen Kitiş, " kadar psikoloji de yön veriyor. Belirsizlik arttıkça insanlar güvene sığınıyor. Altın o güvenin adı; gümüş ise onun gölgesindeki fırsat. Altın ve gümüş, son altı ayda yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda güvenin iki yüzü haline geldi. Altın, kriz anlarında geçmişin istikrarını temsil ederken; gümüş, teknolojik dönüşüm çağında geleceğin güvenli limanı olarak konumlanıyor. Altın ve gümüş, yalnızca yatırım araçları değil; insanlığın binlerce yıldır değişmeyen güven sembolleri. Bugün para biçim değiştiriyor, piyasalar yön arıyor ama insanın güvenden vazgeçmediği bir gerçek. Altın bu güvenin kalbi, gümüş onun yansıması. Ekonomik dalgalanmaların ortasında, yatırımcının aradığı şey artık kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli denge. Ve o denge, halâ bu iki değerli metalin sessiz ama sağlam varlığında saklı" şeklinde konuştu.

