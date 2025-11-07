Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Fenomenlere 7 bin liralık boyoz şoku! Bakanlık cezayı kesti

İzmir'de seyyar satıcı sattığı boyozlardan 7 bin liralık hesap çıkarınca sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya fenomenlerinden oluşan bir grup alışveriş sonrası hesabın şişirildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemeler sonrası cezayı kesti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 01:41
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 01:47

İzmir'de 7 bin liralık boyoz hesap ücreti tartışma çıkardı. Konak ilçesinde seyyar boyoz satıcısına giden aralarında Ataberk Doğan'ın da bulunduğu syal medya fenomenleri bir grup ödedikleri hesap sonrası şikayetçi oldu.

Fenomenlere 7 bin liralık boyoz şoku! Bakanlık cezayı kesti

47 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede satışın Konak ilçesinde seyyar bir boyoz arabasında gerçekleştiği, işletmede fiyat lisesi bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu işletmeye 47 bin 490 lira idari para cezası kesti. Boyozcu, fenomenlerin 50 kişilik bir grupla gelip “hesabı fazla fazla yaz” dediklerini öne sürdü.

Fenomenlere 7 bin liralık boyoz şoku! Bakanlık cezayı kesti

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI


Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu şekilde olayı duyurdu:
"Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan “İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7.000 TL hesap çıkardığı” yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir.
İlgilinin akşam 20.00’den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir.

05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde;
ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir.
Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bildirim yapılmıştır.

06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50’den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.

İşletme sahibi, söz konusu kişilerin “hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al” şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7.600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6.900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır.
İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada “fahiş fiyat” iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımız, hem tüketicilerimizin, hem de dürüst ticaret erbabının piyasada mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla sıkı denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

https://x.com/ticaret/status/1986483144426438687

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Patatesin kilosu 25 TL mi oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
ETİKETLER
#ceza
#fenomen
#Sosyalmedya
#Tüketici Ürünleri
#Boyoz
#Fiyat_artışı
#Ticaret_bakanlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.