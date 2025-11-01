Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Patatesin kilosu 25 TL mi oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Patatesin kilo fiyatının 25 TL'ye çıktığı yönündeki haberler üzerine Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatının 12,75 lira seviyesinde olduğunu belirterek 25 TL'nin genel fiyatı yansıtmadığını vurguladı.

Patatesin kilosu 25 TL mi oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
AA
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 20:01
|
01.11.2025
01.11.2025
saat ikonu 20:01

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek "Üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki yapılan haberler ve paylaşımlar üzerine 'ndan açıklama geldi.

ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

Patatesin kilosu 25 TL mi oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

"GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANMAKTADIR"

Haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler tarafından ülke genelinde etkin denetimler yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için, ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir.

Patatesin kilosu 25 TL mi oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz. Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

