Hava Durumu
17°
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Türkiye pastırma sıcakları etkisi altında kasım ayına giriş yaptı. Kış mevsiminin girişiyle beraber uzman isimler bu sene için sert bir hava beklentisi uyarılarını sürdürüyor. İstanbul dahil çok sayıda il için kar yağışı müjdesi verildi.

Türkiye genelinde bir yandan pastırma sıcakları ve ara ara yağışlar sürerken mevsimine girerken yoğun yağışı beklentisi var. Yoğun biçimde kuraklığın yaşandığı yaz aylarından sonra kış mevsiminde kar yağışı beklentisi hakim.

Kara kış bastıracak, İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Uzman isim tarih verdi

AY ORTASINDAN İTİBAREN KIŞ BASTIRACAK

Dr. Güven Özdemir, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmesinde bu kış nasıl bir hava durumunun Türkiye'yi beklediğini açıkladı. Şu sıralarda mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyreden pastırma sıcaklarına dikkat çeken Özdemir ay ortasından itibaren hava durumunun değişeceğine işaret etti.

Kara kış bastıracak, İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Uzman isim tarih verdi

Özdemir “Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor.” dedi.

GEÇEN YILA GÖRE KIŞ SERT GEÇECEK

Pastırma sıcaklarının biteceğini belirten Dr. Özdemir, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekerek, “Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek” dedi.

Kara kış bastıracak, İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Uzman isim tarih verdi

“Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz” diyen Dr. Özdemir, şunları ifade etti:

“Yağışlar bölgeye göre değişecektir. Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz.”

Kara kış bastıracak, İstanbul'un kar hasreti bitiyor! Uzman isim tarih verdi

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman yağışlı havanın etkili olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, “Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Dr. Özdemir’ için şunları söyledi:

“Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul’da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz” diyor.

