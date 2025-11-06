En düşük emekli maaşı için rakam verildi! Özgür Erdursun zam oranlarını açıkladı

Asgari ücretle ilgili gelişmeler çalışanlar tarafından merakla takip edilirken diğer yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2026'da ne kadar zam alacağını bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN GÖZÜ 5 OCAK'TA

En düşük emekli aylığı alanlar ise yeni yılda maaşlarının ne kadar zamlanacağını araştırıyor. Geçtiğimiz dönemler SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen zam oranınca en düşük emekli aylığı iyileştirilmişti. Zam oranı 5 Ocak 2026 tarihinde öğrenilecek.

Şu anda en düşük emekli aylığı alanlar 16 bin 881 TL maaş alıyor. 4 aylık enflasyon farkına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 oranında zammı hakketti. Peki, 2026'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorunun cevabını SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında cevapladı. Erdursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 13,10; memur ve memur emeklilerine yüzde 19,57 demiştik. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33'e biraz yaklaşırsa SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 13,98'e; memur ve memur emeklilerinde memurlarda da yüzde 20,49 olur. Emekli aylıklarındaki '2024-2025'te mi emekli olayım 2026'da mı emekli olayım' sorusunda ise büyük ihtimalle emekli aylıklarındaki kayıp da yüzde 3 civarında olacak. En düşük emekli aylığı ise 19 bin 250 TL’ye çok yakın olacak. Yaklaşık olarak yüzde 13.98 civarında zam yapılır."