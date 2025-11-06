Menü Kapat
 Murat Makas

En düşük emekli maaşı için rakam verildi! Özgür Erdursun zam oranlarını açıkladı

En düşük emekli aylığı alan vatandaşlar zammın belli olacağı 5 Ocak 2026 tarihini bekliyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 4 aylık enflasyon farkının hesaplanması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranındaki haberleri yakından takip ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığı için rakam verdi.

KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 18:23

Asgari ücretle ilgili gelişmeler çalışanlar tarafından merakla takip edilirken diğer yandan ve emeklisi 2026'da ne kadar alacağını bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN GÖZÜ 5 OCAK'TA

En düşük alanlar ise yeni yılda maaşlarının ne kadar zamlanacağını araştırıyor. Geçtiğimiz dönemler SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen zam oranınca en düşük emekli aylığı iyileştirilmişti. Zam oranı 5 Ocak 2026 tarihinde öğrenilecek.

En düşük emekli maaşı için rakam verildi! Özgür Erdursun zam oranlarını açıkladı

Şu anda en düşük emekli aylığı alanlar 16 bin 881 TL maaş alıyor. 4 aylık farkına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 oranında zammı hakketti. Peki, 2026'da en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı için rakam verildi! Özgür Erdursun zam oranlarını açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorunun cevabını SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında cevapladı. Erdursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 13,10; memur ve memur emeklilerine yüzde 19,57 demiştik. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33'e biraz yaklaşırsa SSK ve Bağkur emeklilerinde yüzde 13,98'e; memur ve memur emeklilerinde memurlarda da yüzde 20,49 olur. Emekli aylıklarındaki '2024-2025'te mi emekli olayım 2026'da mı emekli olayım' sorusunda ise büyük ihtimalle emekli aylıklarındaki kayıp da yüzde 3 civarında olacak. En düşük emekli aylığı ise 19 bin 250 TL’ye çok yakın olacak. Yaklaşık olarak yüzde 13.98 civarında zam yapılır."

