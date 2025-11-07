Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte 7 Kasım 2025 güncel döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dün yatay seyirde olan dolar ve euro 7 Kasım Cuma gününü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 7 Kasım güncel fiyatlar...

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Yeni günde Dolar/TL 42,1702 (alış) 42,2205’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,7630 TL seviyelerinde seyrediyor.