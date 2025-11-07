Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sosyal medya fenomeni dehşeti yaşadı! Eski eşi ve ailesi tarafından öldüresiye dövüldü: O anlar kamerada

Kayseri'de kukla sanatçısı ve sosyal medya 3.7 milyon takipçisi olan fenomen Adem Ocaktan işe giderken dehşeti yaşadı. Ocaktan, kardeşi ve oğlu boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından öldüresiye darp edildi. Fenomenin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 08:17
|
07.11.2025 08:24
07.11.2025
saat ikonu 08:24

Kayseri'de yaşayan kukla sanatçısı ve 41 yaşındaki Adem Ocaktan, gösteri yapmak için Malatya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Ocaktan, oğlu E.O. ve kardeşi B.O. ile birlikte hazırlık yaparken adeta dehşeti yaşadı. İş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi H.O., kayınbabası H.Ç. ve kaynı İ.Ç. iş yerinde bulunan fenomeni ve 2 kişiyi feci şekilde etti. Ocaktan, kardeşi ve 13 yaşındaki oğlu sopalarla öldüresiye dayak yedi. Yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medya fenomeni dehşeti yaşadı! Eski eşi ve ailesi tarafından öldüresiye dövüldü: O anlar kamerada

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER"

Gece hazırlık yapmak için geldiklerinde iş yerinin ışıklarını açık bulduklarını söyleyen Adem Ocaktan, "1 Kasım gecesi saat 03.30 sıralarında iş yerime geldim. Buradan Malatya'da bir gösteriye gitmek için aracıma malzeme yükleyecektim. Kapıyı açtığımda içeride alarmın çaldığını ve lambaların yandığını fark ettim. Yanımda kardeşim ve 13 yaşındaki oğlum vardı. İçeride hırsız aramaya ve bağırmaya başladık ve polisi aradık. Aradan 2-3 dakika geçti ve aracıma doğru bir ışık gördüm. Polis arabasıdır karşılayayım dedim ve yürüdüm. Araç durduğunda sivil araç olduğunu fark ettim ve içindekilerin kayınbabam, kaynım ve eşim olduğunu gördüm. ‘Siz benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Hayırdır nereye kaçıyorsunuz?' dedi. Ben de kaçmadığımı, işe gittiğimi söyledim. Konuşacağımızı söyledi, ben de 'Gecenin bu saatinde neyi konuşacağız' dedim. Orada yavaş yavaş küfürler savurmaya başladılar bize. Daha sonra eşim benim öz, kendisinin üvey oğluna ‘Bu evliliğimizi yıktı' diyerek içeriye itti. Ardından kayınbabam ve kaynım dışarıda kardeşimle diyaloğa girdi. İtiş kakış başladı, sopa aldılar ellerine ve kardeşime vurdular. Bu sırada ben, oğlum ve eşim arasındaki arbedeyi ayırmaya çalıştım. İçeri girdiler, kardeşime ölesiye vurdular. Kafasını yardılar. Çok ağır küfürler ettiler" dedi.

Sosyal medya fenomeni dehşeti yaşadı! Eski eşi ve ailesi tarafından öldüresiye dövüldü: O anlar kamerada

"KABURGASI KIRIK, İÇ KANAMASI VAR"

Ocaktan, oğlunun da psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Kardeşim bayıldı ve kafasına 17 dikiş atıldı. Kaburgası kırık, akciğerinde yaralanma, iç kanaması var. Adli tıp raporlarıyla da bunların hepsi mevcut. Benim 13 yaşındaki oğluma burada eşim saldırıya geçiyor. İki kere değnek darbesi vuruyor ve çocuk sağa sola kıvrılıyor. Bu tarafa kaçıyor ve ben kızıyorum, 'burada gezme' diye. O sırada oğlum bu tarafa geliyor ve arbede yeniden başlıyor. Kayınbabam kafasına sopayla vuruyor. Ben üzerine atlıyorum. Çocuk oraya bayıldı, kardeşim buraya bayıldı. Ben de bu ayırma esnasında yere düştüm. Kalçama, gözüme aldım. Gözümde risk var. Raporlarda da mevcut. Ben kendime üzülmüyorum, oğluma üzülüyorum. Psikolojisi altüst oldu. Kardeşime üzülüyorum, benim için burada kendini feda etti. İş göremez raporu var. Şu anda onlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Buradan suç delillerini, malzemelerini yanında götürerek kaçtılar. Onların yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni dehşeti yaşadı! Eski eşi ve ailesi tarafından öldüresiye dövüldü: O anlar kamerada
Sosyal medya fenomeni dehşeti yaşadı! Eski eşi ve ailesi tarafından öldüresiye dövüldü: O anlar kamerada
#şiddet
#darbe
#darp
#sosyal medya fenomeni
#güvenlik kamerası
#kasten öldürme
#Aile Kavgası
#Ev Içi Şiddet
#Tutuvalar
#Yaşam
