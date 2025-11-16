Bankacılıkta yeni dönem: Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 65 yaş üstü detayı

Kategoriler
Müşteri bilgileri kopyalanarak banka hesaplarının boşaltılması gibi dijital dolandırıcılık yöntemlerinin son dönemde daha da artması çeşitli önlem arayışlarını da beraberinde getiriyor. Bu dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için hükümet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Elektronik ödeme dolandırıcılıklarına karşı geliştirilen yeni düzenlemeyle, banka müşterilerinin kimliklerine biyometrik özellikler eklenecek. Yüz, parmak izi, ses ve göz tanıma teknolojileri, kart ve dijital ödemelerde kimlik doğrulamada kullanılacak.
Yeni Şafak’ın haberine göre, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte, bankalar müşterilerinin kimliklerine biyometrik özellikleri entegre edecek.
65 YAŞ ÜSTÜNE SES TANIMA
Böylece kullanıcılar, ödeme işlemlerini daha güvenli ve hızlı biçimde tamamlayabilecek. 65 yaş üstü kullanıcılar için ise ses tanıma sistemi ön plana çıkacak.
YAŞLILAR HEDEF ALINIYOR
Bu yöntem, akıllı telefon kullanmayan yaşlı bireyleri hedef alan dolandırıcılıkların önlenmesinde kritik rol oynayacak.
NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK?
Yeni düzenlemenin 11’inci Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.