Bir dilimimin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bu baklavayı konuşuyor

Türkiye'de tatlı softası denince ilk akla gelenlerden olan baklavanın fiyatı yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesinde baklavanın tek 'dilimini' indirimli olarak 738 liraya satması sosyal medyada gündem oldu.

İnternet üzerinden ürünlerini satan bir tatlıcının fiyat listesi, görenlerin dudağını uçuklattı. İşletmenin, baklavanın tek bir dilimini tam 738 liradan satışa sunması dikkat çekti.

Bu fahiş fiyat, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Baklavacıdaki diğer ürünlerin fiyatlarının da oldukça yüksek olması gözlerden kaçmadı.

İşte o firmadaki baklava fiyatları: