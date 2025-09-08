Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yüzde 500 zam dudak uçuklattı! Baklavacılara kritik çağrı

Fıstığın fiyatının yüzde 500 artmasıyla baklavacılara kritik çağrı yapıldı. Rekoltenin ciddi bir biçimde düşmesi sebebiyle baklava fiyatlarının bu yıl zamlanmaması için fıstık üreticileri uyardı. Cevizli baklavayı bile fıstıklı fiyatına sattıklarını söyleyen Azmi Çelik "Fedakarlık yapın" diye seslendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yüzde 500 zam dudak uçuklattı! Baklavacılara kritik çağrı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 20:22

Bu yıl rekoltenin düşük olduğu Şanlıurfa'da fıstık üreticileri bu yıl baklavacıların fedakarlık yaparak fiyatı yükseltmemelerini istedi.

Yüzde 500 zam dudak uçuklattı! Baklavacılara kritik çağrı


Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde fıstık hasadında sona gelindi. Geçen yıl yaklaşık 8 bin ton ürün elde edilen işletmede bu yıl kuraklıktan dolayı yaklaşık 4 bin ton ürün elde edilebildi.

Yüzde 500 zam dudak uçuklattı! Baklavacılara kritik çağrı

GEÇEN SENE 150 LİRAYA DÜŞEN FISTIK BU SENE 700 LİRA


İl genelinde rekoltenin düşük olması fiyatlara yansıdı. Geçen sene tezgahta 150-200 liraya kadar düşen yaş fıstık fiyatı, bu sene yaklaşık 700 liraya satılıyor. Masrafları karşılamak için fiyatı yükseltmek zorunda kalan üretici, baklavacılara çağrıda bulundu. üreticileri, geçen sene fıstık düşük olmasına rağmen baklava fiyatında indirime gitmemişti. Baklava üreten işletmelere seslenen üretici, vatandaşın tatlı yiyebilmesi için bu yıl baklavacıların fedakarlık yaparak fiyatı yükseltmemelerini istedi.

Yüzde 500 zam dudak uçuklattı! Baklavacılara kritik çağrı

DÜŞÜK FİYATLAR TAVAN YAPTI

Fıstıkların tamamen doğal şekilde işlendiğini belirten ihaleyi üstlenen firmanın yetkilisi Azmi Çelik, "İşçilerimiz sabah 5 ile akşam 17.00 arasında mesai yapıyorlar. Şu anda fıstık hasadının son aşamalarındayız. Bu yıl rekolte çok düşük olduğu için fiyatlar tavan yaptı. Burada toplanan fıstıklar kendi işletmelerimizde ayrıştırılmaya gidiyor. Tamamen doğal yollarla kabuğundan, çöplerinden ayrıştırılarak güneşte kurutulduktan sonra piyasaya sürülüyor. Herhangi bir ışıl işlem uygulanmıyor, tamamen doğal yollarla kurutuluyor" dedi.

BAKLAVACILARA "FEDAKARLIK YAPIN" ÇAĞRISI


Baklavacıların kazançlarından fedakarlık yapması gerektiğini söyleyen Azmi Çelik, "Baklavacıların da bu konuda adil olması gerekiyor. Cevizli baklavayı da neredeyse fıstıklı baklava fiyatına satıyorlar. Geçen sene rekolte rekoru kırılmasına rağmen fiyatlar düşüktü. Buna rağmen fiyatları geri çekmemeleri tepkiye neden olmuştu. Bu sene de eğer fıstık fiyatları yükseliyorsa bunu da halkımıza yansıtmamaları gerekiyor. Kendi kazançlarından bir fedakarlık yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çaydan sonra simit fiyatlarına da zam geldi
ETİKETLER
#fiyat
#kuraklık
#baklava
#rekolte
#fiyatları
#Fıstık
#Fıstık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.