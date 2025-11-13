Bitcoin bir ileri iki geri: Yatırımcı allak bullak oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son 24 saatte sert dalgalanan Bitcoin, yatırımcının moralini bir yukarı bir aşağı salladı.
Bitcoin, Kasım boyunca sürdürdüğü “daha yüksek dipler” trendiyle 105 bin dolar seviyesini test etti. Ancak bu yükselişin sevinci uzun sürmedi; fiyat, dakikalar içinde 102 bin dolara kadar çekildi. Cointelegraph Markets Pro ve TradingView’in verilerine göre BTC, özellikle Wall Street açılışı yaklaşırken kısa vadeli bir güç topladı. Ne var ki bu ivme, yükselişin arkasından gelen keskin satışlarla hızla dağıldı.
Kripto analisti Daan Crypto Trades, düşüşe rağmen kısa vadeli trendin hâlâ yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti: “Şimdilik pozitif görüntü korunuyor ama 107 bin dolar bandının kırılması şart. O seviye aşılırsa güçlü bir toparlanma görebiliriz.”
Bir diğer analist Crypto Tony ise aynı bölgenin tam tersine kısa pozisyon için “mükemmel bir giriş noktası” olabileceğini savunuyor. Yani piyasadaki belirsizlik tam gaz devam ediyor.
On-chain analiz platformu CryptoQuant, Binance'teki büyük Bitcoin çekimlerinin dikkat çekici ölçüde arttığını duyurdu. CryptoQuant araştırmacısı XWIN Research Japan, bu çıkışların piyasada bir "birikim evresi" başladığına işaret edebileceğini belirterek şunları söyledi:
"Kasım başında Binance'ten yapılan Bitcoin çekimlerinde 2025'in en büyük sıçramalarından biri yaşandı. Bu, yatırımcı davranışında önemli bir değişimi gösteriyor."