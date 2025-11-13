Bitcoin bir ileri iki geri: Yatırımcı allak bullak oldu

Bitcoin, Kasım boyunca sürdürdüğü “daha yüksek dipler” trendiyle 105 bin dolar seviyesini test etti. Ancak bu yükselişin sevinci uzun sürmedi; fiyat, dakikalar içinde 102 bin dolara kadar çekildi. Cointelegraph Markets Pro ve TradingView’in verilerine göre BTC, özellikle Wall Street açılışı yaklaşırken kısa vadeli bir güç topladı. Ne var ki bu ivme, yükselişin arkasından gelen keskin satışlarla hızla dağıldı.