Borsa İstanbul’da kritik gün: Kayıp yüzde 5'i aştı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl kongresini iptal etme kararı Borsa İstanbul’da hareketliliğe neden oldu. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, kararın ardından hızla yönünü aşağı çevirdi ve kayıplar yüzde 5’i aştı.

BORSADA SINIRLI KAYIP

Saat 16.02 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 5,06 düşüşle 10.704 puanda seyrederken, bankacılık endeksindeki kayıplar yüzde 7’yi geçerek 15.245 puana kadar geriledi. Teknik görünümde BIST 100 için 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan ise direnç konumunda izleniyor.

Öte yandan Borsa İstanbul, yaşanan sert dalgalanmanın ardından açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı. BIST 100’de yüzde 2’yi aşan değişim nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen hisselerde gün sonuna kadar yukarı adım kuralı geçerli olacak.