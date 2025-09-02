Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da kritik gün: Kayıp yüzde 5'i aştı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararının ardından borsada düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 5’in üzerinde değer kaybederken, bankacılık endeksindeki gerileme yüzde 7’yi aştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Borsa İstanbul’da kritik gün: Kayıp yüzde 5'i aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 17:32

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl kongresini iptal etme kararı ’da hareketliliğe neden oldu. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, kararın ardından hızla yönünü aşağı çevirdi ve kayıplar yüzde 5’i aştı.

BORSADA SINIRLI KAYIP

Saat 16.02 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 5,06 düşüşle 10.704 puanda seyrederken, bankacılık endeksindeki kayıplar yüzde 7’yi geçerek 15.245 puana kadar geriledi. Teknik görünümde BIST 100 için 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan ise direnç konumunda izleniyor.

Öte yandan Borsa İstanbul, yaşanan sert dalgalanmanın ardından açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı. BIST 100’de yüzde 2’yi aşan değişim nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen hisselerde gün sonuna kadar yukarı adım kuralı geçerli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da yeni kural: Açığa satışta "yukarı adım" zorunluluğu
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Emlak vergisi ve rayiç bedel artıyor: Fiyatlar cebinizi yakabilir
ETİKETLER
#borsa istanbul
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.