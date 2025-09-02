Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da yeni kural: Açığa satışta "yukarı adım" zorunluluğu

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki yüzde 2’lik değişimin ardından pay piyasasına yönelik önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, açığa satışa konu olabilen işlem sıralarında seansın sonuna kadar “yukarı adım kuralı” geçerli olacak.

Borsa İstanbul’un BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yaptığı duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, “Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşen yüzde 2 oranındaki değişim nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans bitimine kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.