ABD’de muafiyet kalktı, yeni vergi dönemi başladı! Küçük işletmeler zorlanacak

ABD yönetimi, 29 Ağustos itibarıyla uzun yıllardır yürürlükte olan “De Minimis” gümrük muafiyetini sona erdirdi. Alınan kararla birlikte Türkiye’den ABD’ye gönderilen ürünlerde 800 dolar altı siparişler de dahil olmak üzere tüm gönderiler için yüzde 15 ek vergi ve gümrük tarife koduna (HS Code) bağlı ek vergiler uygulanacak.

KOBİ’LER İÇİN MALİYET ARTIŞI

Asset Worldwide Express Direktörü İbrahim Taşkın, düzenlemenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ciddi maliyet baskısı oluşturacağını söyledi. Taşkın, “Yeni vergi yükü fiyatlara yansıyacak. Bu da tüketici talebinde daralmaya yol açabilir. Ancak doğru stratejiler ve dijital çözümlerle bu süreci yönetmek mümkün” dedi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VERGİ HESAPLAMA DÖNEMİ

Taşkın, yapay zekâ tabanlı vergi hesaplama sistemlerinin ihracatçılar için kritik rol oynayacağını vurguladı. ABD gümrük sistemiyle uyumlu çalışan bu modüllerin ürün tanımlarından aldığı verilerle yüzde 98 doğruluk oranıyla vergi hesaplaması yapabildiğini belirterek, “Bu sayede firmalar yanlış hesaplamalardan doğabilecek cezaları ve ek maliyetleri önlerken, ciddi zaman tasarrufu da sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Sistemin sadece vergi hesaplamasıyla sınırlı kalmadığını dile getiren Taşkın, şeffaf fiyatlandırmanın müşteri güvenini artırdığını, satış ve vergi verilerinin analiz edilerek işletmelere stratejik karar süreçlerinde destek olduğunu söyledi. Entegrasyon kolaylığı sayesinde farklı e-ticaret platformlarıyla uyumlu çalıştıklarını ifade eden Taşkın, “ABD pazarında rekabet artık çok daha çetin. Biz de Türk e-ihracatçılarının maliyetlerini doğru yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.