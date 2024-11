Bu kahve fiyatları hatır bırakmaz! İstanbul'da kahve ücreti resmen Paris'i solladı

26 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:08

Kahve fiyatları yerinde durmuyor. Yüksek giderler ve işletme maliyetleri ile her geçen gün yükselen kahve ücretleri yurt dışını solladı. Kakao fiyatları yüksek kalmaya devam ederken kahve yüzde 5,9 yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. İstanbul'da artık bir yakınınızla dışarda oturup kahve içmek resmen lüks oldu.

Kahve fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. İstanbul​'da kahve fiyatları, Paris​'i gölgesinde bırakarak 2,6 euro seviyelerine çıktı. Paris'te en düşük kahve fiyatı 2,4 euro. Ancak kahve fiyatları her geçen gün artsa da vatandaş​ kahveden vazgeçemiyor. Türkiye​'de kişi başına düşen kahve tüketimi 1,2 kilogram seviyesine ulaştı.

İSTANBUL'DA KAHVE FİYATLARI CEP YAKIYOR

Türkiye’de kahve fiyatları ciddi orandan artış gösterdi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’daki en düşük kahve fiyatı 90 TL, Paris’te ise bu fiyat 2,4 euro (yaklaşık 87 TL) seviyelerinde.

Yüksek enflasyondan en çok etkilenen sektör yeme ve içme sektörü olsa da vatandaş kahveden de dışarda gıda tüketiminden de vazgeçemiyor.

KAHVE SEKTÖRÜ YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artarken kahve sektöründe son 10 yılda önemli bir büyüme yaşandı. Her semtin hemen hemen her sokağında bir kahveciye denk gelinen Türkiye'de vatandaşın kahve bağımlılığı da her geçen gün artıyor. Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi 1,2 kilogram oldu.

TÜRKİYE'NİN KAHVE İTHALATI

Bu alanda ithalat ise 2024 yılının ilk 9 ayında yüzde 1,4 artarak 331,7 milyon dolara ulaştı. Kahve ithalatı miktarı ise 71 bin 636 tona çıktı.

Kahve ihracatı ise yüzde 43,3 oranında bir yükselişle 39,3 milyon dolara yükseldi.

KAHVE ZİNCİRİ STOKLARI KAN KAYBEDİYOR

Kahve fiyatları ise en çok Starbucks'ı vurdu. Starbucks, bu fiyat dalgalanmalarına karşı koruma kalkanı olan 'sabit fiyatlı sözleşmeleri'ni azalttı. 2019'da 1 milyar dolarlık sabit fiyatlı kahve sözleşmesine sahip olan kahve zincirinin 2024'te sadece 200 milyon dolarlık sözleşme yaptı.