Beşiktaş'ın efsaneleri Orkun Kökçü için bir arada! Özel video Ceza sürprizi: İzlenme rekoru kırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu gelişmelerin ardından takımın kamp yaptığı Avusturya'ya giden orta saha oyuncusu için özel bir video paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle Orkun'un transferini duyurdu. Videoda ise birçok Beşiktaş efsanesi yer aldı. Siyah-beyazlıların eski futbolcuları; Atiba Hutchinson, Pascal Nouma, Mehmet Özdilek, Metin Tekin ve İlhan Mansız video klipte oynadı.