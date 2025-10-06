Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çin ve İran’ın 8 milyar dolarlık “petrol” oyunu

ABD yaptırımlarını aşmak için kurulan gizli finans ağı, iki ülke arasında milyarlarca dolarlık petrol ticaretini mümkün kıldı.

Çin, ’dan yaptığı ithalatını ABD yaptırımlarına takılmadan finanse etmek için adeta görünmez bir sistem kurdu. Batılı yetkililerin aktardığına göre, Pekin yönetimi ham petrol alımlarını “ benzeri” bir yöntemle yürütüyor.

TAKASLA PETROL, PROJEYLE ÖDEME

Sistemin işleyişi oldukça basit ama bir o kadar da zekice. İran, ’e ham petrol gönderiyor; Çinli devlet şirketleri ise bunun karşılığında İran’da projeleri üstleniyor. Yani para doğrudan el değiştirmiyor, ancak iki taraf da kazançlı çıkıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, bu gizli finans ağı Çin’in devlet ihracat-kredi sigorta kurumu Sinosure ve resmi bankacılık sisteminin dışında faaliyet gösteren Chuxin adlı finans kuruluşu üzerinden yürüyor. Uluslararası ödeme sistemlerine dahil olmayan bu yöntem sayesinde, ABD’nin İran’ın petrol gelirlerini kesme çabaları büyük ölçüde boşa çıkıyor.

Çin ve İran’ın 8 milyar dolarlık “petrol” oyunu

8,4 MİLYAR DOLARLIK “GİZLİ KANAL”

Batılı kaynaklar, sadece geçen yıl bu sistem üzerinden 8,4 milyar dolar tutarında petrol ödemesi yapıldığını bildiriyor. Bu paranın büyük kısmı, Çin’in öncülüğünde yürütülen altyapı projelerinin finansmanında kullanılmış durumda.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre İran, 2024 yılında toplam 43 milyar dolar değerinde petrol ihraç etti. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 90’ı Çin’e yapıldı.

Çin ve İran’ın 8 milyar dolarlık “petrol” oyunu
