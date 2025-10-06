Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi

Ülker Bisküvi, 2023 yılında aldığı, 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:24

Toplam 250 milyon ABD doları tutarındaki kredi, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldığı; Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın aynı zamanda ortak koordinatörlüğünü üstlendiği sendikasyon kredisi işlemi kapsamında; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC’nin katılımıyla, toplam 11 uluslararası bankayla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli olarak imzalandı. Bisküvi, 2023’te sağladığı sendikasyon kredisini, 2026’da dolacak vadesinden önce 20 Ekim’de refinanse edecek.

Son 5 yılda özel sektörde bir ilk: 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sağlanan sendikasyon kredisinin, özel sektörde *2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İmzaladığımız uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamızı, Ülker Bisküvi’nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 11 bankanın katılımıyla, güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker’in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık.

Sürdürülebilirlik ve israfsız şirket kültürüyle gelecek nesillere yatırım

Sürdürebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade eden Özgür Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti: “Aldığımız kredi, Ülker’in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#özel sektör
#finansman
#ülker
#Sendeksiyon Kredisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.