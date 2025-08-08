Citi’den çarpıcı petrol tahmini: Bu olursa pompa ucuzlar

Citibank uzmanları, küresel petrol piyasasında arz-talep dengesinin gevşemesiyle Brent petrol fiyatlarının yıl bitmeden varil başına 60 doların altına inebileceğini tahmin ediyor. Banka, jeopolitik görüşmelerin ağır ilerlediğini ancak Rusya’nın günlük yaklaşık 500 bin varil seviyesindeki arz düşüşünün, Çin’in indirimli Rus petrolü alımlarını artırmasıyla kısmen dengelendiğini belirtiyor.

TRUMP’TAN YAPTIRIM VE GÜMRÜK VERGİSİ HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşının 3,5 yıldır sürmesine atıfta bulunarak, Cuma gününden itibaren Rusya’dan petrol alan ülkelere yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Trump, Hindistan’ın Rus petrolü alımını sürdürmesi nedeniyle bu ülke ürünlerine de ek %25 gümrük vergisi getirdi.

ANLAŞMA OLURSA “AYI SENARYOSU”

Citi, hızlı ve kapsamlı bir anlaşma yapılması halinde petrol ve dizel piyasalarındaki büyük jeopolitik riskin ortadan kalkabileceğini söylüyor. Böyle bir durumda Rus petrolünün daha kısa sevkiyat rotalarına yönelmesiyle fiyatların varil başına 50 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.