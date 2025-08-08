Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Citi’den çarpıcı petrol tahmini: Bu olursa pompa ucuzlar

Banka, olası anlaşma halinde fiyatların 50 dolara kadar gerileyebileceğini, bunun da OPEC+ içinde yeni tartışmaları alevlendireceğini öngörüyor.

Citi’den çarpıcı petrol tahmini: Bu olursa pompa ucuzlar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.08.2025
13:14
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
13:20

Citibank uzmanları, küresel piyasasında arz-talep dengesinin gevşemesiyle fiyatlarının yıl bitmeden varil başına 60 doların altına inebileceğini tahmin ediyor. Banka, jeopolitik görüşmelerin ağır ilerlediğini ancak ’nın günlük yaklaşık 500 bin varil seviyesindeki arz düşüşünün, ’in indirimli Rus petrolü alımlarını artırmasıyla kısmen dengelendiğini belirtiyor.

Citi’den çarpıcı petrol tahmini: Bu olursa pompa ucuzlar

TRUMP’TAN YAPTIRIM VE GÜMRÜK VERGİSİ HAMLESİ

ABD Başkanı , savaşının 3,5 yıldır sürmesine atıfta bulunarak, Cuma gününden itibaren Rusya’dan petrol alan ülkelere yeni uygulanacağını açıkladı. Trump, Hindistan’ın Rus petrolü alımını sürdürmesi nedeniyle bu ülke ürünlerine de ek %25 gümrük vergisi getirdi.

Citi’den çarpıcı petrol tahmini: Bu olursa pompa ucuzlar

ANLAŞMA OLURSA “AYI SENARYOSU”

Citi, hızlı ve kapsamlı bir anlaşma yapılması halinde petrol ve dizel piyasalarındaki büyük jeopolitik riskin ortadan kalkabileceğini söylüyor. Böyle bir durumda Rus petrolünün daha kısa sevkiyat rotalarına yönelmesiyle fiyatların varil başına 50 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

