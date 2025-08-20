Dev banka açıkladı: 2,2 trilyon dolar para akacak

Rapora göre ABD, yüzyıl ortasına kadar 150 gigawatt yeni nükleer kapasite ekleyecek. Bu da mevcut kapasitenin iki katından fazla, ancak yine de Başkan Donald Trump’ın belirlediği 300 gigawatt hedefinin altında kalıyor.

“NÜKLEER ENERJİDE RÖNESANS”

Morgan Stanley analistleri, raporda şu ifadelere yer verdi: “Nükleer enerjide rönesans şimdiden önemli ilerleme kaydetti. Küresel politika desteği, özellikle ABD’de, ciddi şekilde güçlendi. Dev teknoloji şirketleri 7/24 temiz enerji akışını güvence altına almaya odaklanıyor. Bu da nükleer enerjinin stratejik önemini artırıyor.”

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Morgan Stanley’nin ABD’deki yatırım önerileri dikkat çekici:

Talen Energy ve Vistra Corp. (bağımsız enerji üreticileri)

GE Vernova (reaktör tasarımcısı)

Public Service Enterprise Group (kamu hizmetleri sağlayıcısı)

Özellikle teknoloji devleri – Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft – son bir yıl içinde nükleer enerjiye yatırım yaptıklarını açıklamış durumda.

Çin’in hâlihazırda 37 gigawatt nükleer kapasitesi inşaat aşamasında bulunuyor. ABD ise şu an yeni bir santral inşaatına başlamış değil. Ancak Trump yönetiminin çıkardığı başkanlık kararnameleriyle izin süreçlerinin hızlandırılması ve teşviklerin devam etmesi bekleniyor.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN ADIMLAR

Vistra, Texas’taki Comanche Peak nükleer santrali için bir veri merkezi anlaşmasına hazırlanıyor.

Public Service Enterprise Group, New Jersey’de benzer bir anlaşma açıklayabilir.

Talen Energy, nükleer kapasitesinin tamamını Amazon’a satmış durumda. Şirket ayrıca doğalgaz varlıkları üzerinden yeni veri merkezi iş birlikleri planlıyor.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER (SMR)

ABD’de şu anda 17 küçük modüler reaktör (SMR) geliştirme aşamasında. Morgan Stanley, bu reaktörlerin 2030’lardan önce devreye girmesinin zor olduğunu belirtiyor. Yine de SMR’lerin, nükleer santrallerin daha hızlı ve düşük maliyetle inşa edilmesini sağlayacağına inanılıyor.

Bu alanda öne çıkan şirketlerden biri GE Vernova. Şirketin BWRX-300 modeli, Kanada’nın Ontario eyaletinde ve ABD’nin Tennessee eyaletinde kurulması planlanıyor.

HİSSELERDE GÜÇLÜ PERFORMANS

GE Vernova ve Talen Energy hisseleri bu yıl yaklaşık %88 yükseldi.

Vistra hisseleri yaklaşık %43 değer kazandı.

Public Service Enterprise Group hisseleri ise yatay seyretti.