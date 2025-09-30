Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali

Kış ayları kapıdayken vatandaşın en önemli iki fatura kalemi olan doğal gaz ve elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli bir açıklamada bulundu.

Bayraktar katıldığı Habertürk TV canlı yayınında "Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ GAZI YARI FİYATINA VATANDAŞA VERİYORUZ"

Konuşmasında elektrik ve doğal gaz faturalarındaki devlet yüküne işaret eden Bayraktar "Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var: Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğal gaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var." cümlelerini sarf etti.

DEVLET DESTEĞİNE İHTİYACI OLMAYANLAR İÇİN DÜZENLEME

Bayraktar "Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok." dedi.

Bu desteğe ihtiyacı olmayanlarla ilgili ayrıntıya dikkat çeken Bayraktar "Ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce elektrikte yapılan düzenlemeyi hatırlatan Bayraktar "O zaman tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz." dedi.

ABD İLE YAPILAN LNG ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinde bulunan Bakan Bayraktar Türkiye ile ABD arasında yapılan LNG anlaşması hakkında da konuştu.

ABD'den alınan doğal gazın pahalı olduğunu söylemenin piyasayı bilmemek olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin kendine has gerçeklerinin bulunduğunu, bu anlamda zamana ihtiyaç olduğunu ve doğal gaz ithalatı yapacaklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor, kendi kullanıcısına sunuyor ama doğal gazı o halde Türkiye'ye getirmiyoruz. Arada başka maliyet kalemleri de var. Öncelikle onu boru hatlarıyla limana kadar taşıyorsunuz. Ondan sonra limanda bir sıvılaştırma yapıyorsunuz, onun da bir maliyeti var. Sonra da gemiye koyup bir taşıma maliyetiyle Aliağa'ya, Dörtyol'a veya Türkiye'deki limanlarımıza getiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu maliyetleri ortaya koyduğumuzda bile Amerikan LNG'si, özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor."