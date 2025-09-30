Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali

Doğal gaz ve elektriğe zam yapılma ihtimaliyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Bakan, zam konusunda vatandaşın aklındaki soru işaretini giderirken doğal gazda devlet desteğiyle ilgili düzenlemenin de sinyalini verdi.

Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali
Kış ayları kapıdayken vatandaşın en önemli iki fatura kalemi olan doğal gaz ve elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli bir açıklamada bulundu.

Bayraktar katıldığı Habertürk TV canlı yayınında "Kışa girerken doğal gaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ GAZI YARI FİYATINA VATANDAŞA VERİYORUZ"

Konuşmasında ve doğal gaz faturalarındaki devlet yüküne işaret eden Bayraktar "Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var: Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğal gaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var." cümlelerini sarf etti.

Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali

DEVLET DESTEĞİNE İHTİYACI OLMAYANLAR İÇİN DÜZENLEME

Bayraktar "Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu olarak vermekte beis yok." dedi.

Bu desteğe ihtiyacı olmayanlarla ilgili ayrıntıya dikkat çeken Bayraktar "Ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali

Konuyla ilgili daha önce elektrikte yapılan düzenlemeyi hatırlatan Bayraktar "O zaman tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz." dedi.

ABD İLE YAPILAN LNG ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinde bulunan Bayraktar Türkiye ile ABD arasında yapılan LNG anlaşması hakkında da konuştu.

Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali

ABD'den alınan doğal gazın pahalı olduğunu söylemenin piyasayı bilmemek olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin kendine has gerçeklerinin bulunduğunu, bu anlamda zamana ihtiyaç olduğunu ve doğal gaz ithalatı yapacaklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor, kendi kullanıcısına sunuyor ama doğal gazı o halde Türkiye'ye getirmiyoruz. Arada başka maliyet kalemleri de var. Öncelikle onu boru hatlarıyla limana kadar taşıyorsunuz. Ondan sonra limanda bir sıvılaştırma yapıyorsunuz, onun da bir maliyeti var. Sonra da gemiye koyup bir taşıma maliyetiyle Aliağa'ya, Dörtyol'a veya Türkiye'deki limanlarımıza getiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu maliyetleri ortaya koyduğumuzda bile Amerikan LNG'si, özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor."

