Dolar tekrar sahneye çıktı!

ABD doları, “Amerika’yı Satın” (Sell America) söylemlerine rağmen küresel piyasaların en çok tercih ettiği para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bloomberg’in hesaplamalarına göre, Japon yeni ya da İsviçre frangı gibi düşük faizli para birimlerinden borçlanıp bu fonları dolara yönlendirme stratejisi, oynaklık dikkate alındığında Avrupa borsaları ve Çin tahvilleri gibi alternatiflerden daha yüksek getiri potansiyeli taşıyor.